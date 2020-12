Volkswagen löst Motorsport-Abteilung auf: Belegschaft wird integriert

Wolfsburg

Traurige Nachrichten für alle Rennsportfans: Die Marke Volkswagen stellt ihre Motorsportaktivitäten ein. Die Volkswagen Motorsport GmbH mit Sitz in Hannover wird bis Ende Juni 2021 aufgelöst. Zu betriebsbedingten Kündigungen soll es allerdings nicht kommen: Die 169 Mitarbeiter werden in die Volkswagen AG integriert, teilt das Unternehmen mit.

„Die Marke Volkswagen ist auf dem Weg, der führende Anbieter in der nachhaltigen Elektromobilität zu werden. Zu diesem Zweck bündeln wir unsere Kräfte und haben entschieden, eigene Motorsport-Aktivitäten für die Marke Volkswagen einzustellen“, begründet Dr. Frank Welsch, Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen den Schritt.

Belegschaft soll Know-How in E-Offensive einbringen

Die Motorsportbelegschaft soll Volkswagen beim Wandel zur Elektromobilität künftig unterstützen. „Die tiefe technische Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das gewonnene Know-How aus dem ID.R Projekt bleiben dadurch im Unternehmen und werden uns dabei helfen, weitere effiziente Modelle der ID. Familie auf die Straße zu bringen“, so Welsch.

In den vergangenen Jahren hatte die Motorsportabteilung bereits tiefgreifende Erfahrungen mit Elektromobilität gesammelt. Mit dem vollelektrischen ID.R vollzog Volkswagen Motorsport ab 2018 erfolgreich den Wandel zur Elektromobilität. Mit dem Sportwagen hält Volkswagen fünf internationale Rekorde, unter anderem den Gesamtrekord am Pikes Peak ( USA), den Elektro-Rekord auf der Nürburgring-Nordschleife und am Berg Tianmen in China.

Dennoch: Hinter der Auflösung stecken neben den wirtschaftlichen Gründen wahrscheinlich auch marketingtechnische Überlegungen. VW strebt auch in der öffentlichen Wahrnehmung den Wandel hin zu einem klimafreundlichen, nachhaltigen Unternehmen an. Rennsport passt da nur bedingt zum neuen Image.

Motorsport-Abteilung fuhr viele Erfolge ein

Im Gegenzug gibt VW ein erfolgreiches Prestige-Projekt auf. Die Motorsport GmbH blickt auf mehr als fünf Jahrzehnte Tradition zurück. Beginnend mit der Blütezeit der Formel V in den Sechziger- und Siebzigerjahren und den Erfolgen in der Formel 3 engagierte sich Volkswagen mit seriennahen Fahrzeugen wie dem Polo, dem Golf und dem Scirocco auf der Rundstrecke, im Rallycross und im Rallyesport. Zu den größten Erfolgen der Marke zählen drei Siege bei der Rallye Dakar mit dem Race-Touareg (2009-2011), vier Rallye-Weltmeister-Titel mit dem Polo R WRC (2013-2016), zwei TCR-International-Titel mit dem Golf GTI (2016, 2017) sowie drei Rallycross-Weltmeister-Titel mit dem Polo (2017, 2018, 2020).

„Das Team der Volkswagen Motorsport GmbH hat über Jahrzehnte bedeutende sportliche Erfolge für die Marke eingefahren. Für die vielen Siege, Titel und Rekorde rund um den Globus und ihren persönlichen Einsatz gebührt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mein aufrichtiger Dank“, würdigt Wilfried von Rath, Personalvorstand der Marke Volkswagen, die Leistung der Belegschaft und schließt an: „Wir freuen uns, dass wir gerade in dieser herausfordernden Zeit Beschäftigung erhalten und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Übernahmeangebot unterbreiten werden.“

Übrigens: Die Ersatzteilversorgung für den Polo GTI R5 sowie den Golf GTI TCR für die Rundstrecke wird trotz der Auflösung langfristig sichergestellt. Die Produktion des Kundensport-Fahrzeugs Polo GTI R5 für den Rallyesport läuft hingegen Ende 2020 aus.

