Volkswagen ehrt weltweit beste Azubis: Vier kommen aus Wolfsburg

Wolfsburg

50 Absolventen und Absolventinnen aus 19 Ländern haben am Freitag die Auszeichnung als „Best Apprentice“ erhalten. Die Siegerinnen und Sieger kommen aus 42 Standorten weltweit. Toll: Vier Auszubildende von VW in Wolfsburg gehören zu den Jahrgangsbesten.

Geehrt wurden die Jahrgangsbesten aus 22 Ausbildungsberufen, darunter die Berufsfamilien Industrie und Elektronik, Kaufmännische Berufe und IT und Logistik sowie Kfz-Technik. Diese Auszeichnung hat im Konzern Tradition und wird in diesem Jahr zum 21. Mal vergeben, um die herausragenden Leistungen und den Einsatz der Nachwuchskräfte zu würdigen.

Best Apprentice Award: Ehrung auf Konzernebene

Jetzt folgte mit dem Best Apprentice Award 2021 für Tabea Reuter (Ausbildung zur Medientechnologin Druckverarbeitung), Silas Warnecke (Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik), Svenja Benstem (Ausbildung zur Industriekauffrau) und Tim Neumann (Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung), die alle in der VW-Stadt ausgebildet wurden, die Ehrung auf Konzernebene.

Personalvorstand Kilian: „Unsere Auszubildenden repräsentieren unsere Zukunft“

Wegen der Coronapandemie haben Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian und Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo die Auszeichnung im Rahmen einer digitalen Abschlussfeier vergeben. Kilian: „Unsere Auszubildenden repräsentieren unsere Zukunft und sind wichtige Treiber unserer Transformation. Unter erschwerten Corona-Bedingungen haben sie hervorragende Ergebnisse erzielt. Vor diesem Hintergrund ist der Best Apprentice Award auch eine Geste unserer besonderen Wertschätzung, mit der wir unseren Nachwuchskräften Respekt für ihren Einsatz zollen.“

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian. Quelle: Kay Nietfeld

Cavallo: „Wer bei VW eine Ausbildung macht, wird gefördert und kann sich entwickeln“

Daniela Cavallo betonte: „Der Volkswagen kann sich glücklich schätzen, so viele hervorragende Ausgebildete in seinen Reihen zu haben. Als Betriebsrat zeigen uns die Best-Apprentice-Awards jedes Jahr erneut, dass wir das System der Berufsausbildung bei Volkswagen schützen und weiter stärken müssen. Wer in unserem Konzern eine Berufsausbildung macht, wird gefördert und kann sich entwickeln.“

VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. Quelle: Swen Pförtner

Silas Wernecke ist gelernter Elektroniker: „Das war mein Wunsch“

Silas Warnecke ist gelernter Elektroniker für Automatisierungstechnik. Im Betrieb zeigte er während seiner Berufsausbildung großen Einsatz und schloss seine Ausbildung als Jahrgangsbester in seinem Ausbildungsberuf ab. Er setzte seine berufliche Laufbahn nahtlos bei Volkswagen fort und wurde direkt nach dem Abschluss als Anlageelektroniker im Presswerk übernommen. Warnecke: „Direkt in dem Fachbereich bleiben zu können, in dem ich gelernt und mein berufliches Fundament gelegt habe, war mein Wunsch. Ich freue mich, dass mir das Unternehmen diese Möglichkeit gegeben hat.“

Volkswagen beschäftigt weltweit rund 18 000 Auszubildende.

Von der Redaktion