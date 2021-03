Volkswagen bringt exklusiven Golf GTI „Clubsport 45“ auf den Markt

Wolfsburg

Im Sommer 1976 brachte Volkswagen einen besonders sportlichen Golf auf den Markt: den GTI. Niemand bei Volkswagen ahnte in jenem Jahr, dass sich der Golf GTI zum erfolgreichsten Kompaktsportwagen der Welt entwickeln würde. Doch so kam es: Aus 5000 geplanten Exemplaren wurden bis heute weit mehr als 2,3 Millionen. Jetzt feiert Volkswagen den 45. Geburtstag der Ikone mit einem Jubiläumsmodell: dem Golf GTI „Clubsport 45“ – eine exklusive Edition des 300 PS starken Golf GTI „Clubsport“. Der Vorverkauf ist in den ersten Ländern Europas jetzt gestartet.

„Faszination mit drei Buchstaben: Golf GTI. Mit der Markteinführung dieses Kompakt-Sportlers hat Volkswagen 1976 den Nerv der Zeit getroffen – damals war ich gerade einmal neun Jahre alt und habe den ersten GTIs begeistert hinterhergeschaut. Bis heute hat sich der GTI zu einem der erfolgreichsten Kompaktsportwagen der Welt entwickelt. Zum 45. Geburtstag haben wir uns jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht“, kommentierte VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer die Markteinführung auf LinkedIn.

Jubiläumsmodell wird in Wolfsburg gebaut

Schon der „normale“ Golf GTI „Clubsport“ setzt sich technisch vom „klassischen“ Golf GTI mit seinem um 55 PS stärkeren Turbomotor (TSI) und dem Rennstrecken-Fahrprofil „Special“ ab. Beim neuen „Clubsport 45“ geht Volkswagen noch einen Schritt. „Das Jubiläumsmodell glänzt innen und außen mit einer individualisierten Ausstattung. Angetrieben wird er von einem hocheffizienten Turbomotor der neuesten Generation. Das Ergebnis: Höhere Leistung bei gleichzeitig sinkendem Verbrauch und CO2-Ausstoß. Gebaut wird der hochwertige Sportler in unserem Stammwerk Wolfsburg“, erklärt Zellmer.

Schick: Die schwarzen Leichtmetallfelgen mit roten Highlights. Quelle: Volkswagen AG

Der Innenraum ist mit typischen GTI-roten Elementen verziert. Quelle: Volkswagen AG

Besonders markant ist dabei das schwarz lackierte Dach samt schwarzem Dachkantenspoiler als Hommage an die schwarz eingefasste Heckscheibe des ersten Golf GTI. Dank des serienmäßigen und exklusiv für den Golf GTI „Clubsport 45“ angebotenen „Race Pakets“ gehören zudem die hochglänzende, Schwarz gehaltene 19-Zoll-Leichtmetallfelgen zur Ausstattung. Schriftzüge auf den Seitenschwellern und eine „45“ als Erweiterung des Schriftzugs auf der Heckklappe gehören ebenfalls dazu. Innen zieren das Jubiläumsmodell ebenfalls klassische GTI-Insignien.

Von Steffen Schmidt