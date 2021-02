Volkswagen bringt ID.5 in zweiter Jahreshälfte auf den Markt

Wolfsburg

Der ID.3 ist bereits häufig auf unseren Straßen zu sehen, die ersten ID.4 werden in Kürze ausgeliefert. Und wohl noch in diesem Jahr wird man den ID.5 von Volkswagen zu Gesicht bekommen. VW-Markenchef Ralf Brandstätter bestätigte jetzt, dass das Coupé-SUV, noch im zweiten Halbjahr 2021 auf den Markt kommen wird.

Gebaut werden wird der ID.5 wie seine beiden Schwester-Modelle im VW-Werk in Zwickau, das VW zur größten E-Auto-Fabrik Europas ausbauen möchte. Die Vorserienproduktion ist bereits angelaufen, teilte die Fabrik in Sachsen auf Twitter mit.

Design soll sich am ID.Crozz orientieren

Ansonsten ist über den ID.5 bisher noch nicht viel bekannt, dadurch, dass aber auch dieses Modell auf dem MEB-Baukasten basiert, dürften die Eckdaten ähnlich ausfallen, wie beim ID.4. So wird das Modell wohl über einen 150 kW starken Motor und die 77-kWh-Batterie verfügen. Gerüchteweise soll zudem später eine Variante mit Allradantrieb auf den Markt kommen. Die Reichweite dürfte sich durch das aerodynamische Coupé-Design gegenüber den 522 Kilometern beim ID.4 leicht erhöhen. Was das Design angeht, wird spekuliert, dass sich der ID.5 wohl an der Studie ID.Crozz orientiert, die VW bereits 2017 vorstellte.

Das Volkswagen Showcar I.D. CROZZ in der Heckansicht. Quelle: Volkswagen AG

Im Gegensatz zum von Volkswagen als „Weltauto“ vermarkteten ID.4 soll der ID.5 zunächst wohl nicht rund um den Globus vermarktet werden. Über die voraussichtlichen Preise ist bisher nichts bekannt.

Von Steffen Schmidt