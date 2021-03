Wolfsburg

Fahrzeuge sind heute leistungsfähiger, sicherer und umweltfreundlicher als je zuvor. Und die Entwicklung von Elektronik und Software geht rasant voran. Damit wird auch die Fahrzeugproduktion immer komplexer – und digitaler.

In der Folge steigt der Bedarf an Inbetriebnehmern – das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kenntnissen in der Fahr­zeugbedatung und in der elektronischen Inbetriebnahme. Denn bevor ein Fahrzeug auf die Straße kann, muss es zum Leben erweckt werden. Hierbei übernehmen die Inbetriebnehmer eine wichtige Rolle: Zu ihren Aufgaben gehört, die nötige Software auf Steuergeräten zu prüfen und zu aktualisieren, wichtige Funktionen freizuschalten und Sensoren zu kalibrieren.

Qualifizierungsprogramm ist Anfang 2020 gestartet

Im VW-Werk Wolfsburg arbeiten Inbetriebnehmer beispielsweise in den Werkstätten der Technischen Entwicklung und in Pilothallen. Und jetzt auch direkt in der Fertigung: in der Wagenfertigstellung der Halle 12. Hier werden zunächst sieben Kfz-Mechatroniker zu Inbetriebnehmern weiterqualifiziert, um dem wachsenden Bedarf an Inbetriebnehmern zu decken. Dafür hat Volkswagen Anfang 2020 das Programm „Qualifizierung zu/r Inbetriebnehmer/in Fahrzeugtechnik“ gestartet.

„Mit der Komplexität unserer Fahrzeuge steigen auch die Anforderungen an unsere Facharbeiter", weiß Nico Kapahnke, Leitung Wagenfertigstellung. Quelle: Volkswagen

Mat Peine und Tristan Kneisel aus der Halle 12 gehören zu den ersten Beschäftigten am Standort Wolfsburg, die diese Qualifizierung absolviert haben. Warum sich die gelernten KFZ-Mechaniker für die vier Monate dauernde Schulung entschieden hatten? Peine: „Ich sehe damit für mich eine sichere Perspektive und ein spannendes Aufgabenfeld in der Produktion. Mir gefällt besonders, dass es hier neben technischem Verständnis auf Eigeninitiative, Teamarbeit und den direkten Austausch mit anderen Bereichen wie der Vorserienbetreuung ankommt.“

Mit der Komplexität steigen auch die Anforderungen

Nico Kapahnke, Leitung Wagenfertigstellung, erläutert die Bedeutung der Qualifizierung für den Bereich Produktion: „Mit der Komplexität unserer Fahrzeuge steigen auch die Anforderungen an unsere Facharbeiter und Facharbeiterinnen in der Fahrzeugproduktion. Mit der Weiterentwicklung von Fachkräften zu Inbetriebnehmern leisten wir unseren Beitrag zur Strategie Produce.Together.“

So funktioniert das Qualifizierungsprogramm Das Qualifizierungsprogramm „Inbetriebnehmer Fachrichtung Fahrzeugtechnik“ beginnt mit einer 25-tägigen Trainings­phase in den Räumen der Volkswagen Akademie. Darauf folgt 30 Tage lang ein Praxistraining „off the job“ an aktuellen Projekten, bei dem Expertinnen und Experten aus dem Vorseriencen­ter der Technischen Entwicklung, der Gesamtfahrzeugentwicklung sowie der Produktion als Trainer fungieren. Auch das abschließende Praxismodul „Inbetriebnahme im Tagesge­schäft“ umfasst 30 Tage. Hier arbeiten die Teilnehmer der Qualifizierung im Inbetriebnahmezentrum des Vorseriencenters, in den Elektrik-Werkstätten der Gesamtfahrzeugentwicklung sowie in der Pilothalle Marke Volkswagen (PM) und der Produkttechnik (PT) mit.

Dem Betriebsrat war die Weiterbildung ein wichtiges Anliegen. Betriebsrätin Birgit Haberski betont: „Indem wir eigene Fachkräfte zu Inbetriebnehmern qualifizieren, beherrschen wir einen weiteren wichtigen Teil vom Fahrzeug. Dieses Wissen wollen wir auch hier in der Produktion weiter ausbauen.“

Von der Redaktion