Wolfsburg

Die E-Offensive von VW kommt ins Rollen, doch für die Erfüllung der CO2-Grenzwerte der EU für die Neuwagen-Flotte reichte es wie erwartet nicht: Der Konzern hat die Flottenziele der Europäischen Union für den Ausstoß von Kohlendioxid knapp verfehlt. 2020 sank der durchschnittliche CO2 -Ausstoß der Neuwagenflotte gegenüber dem Vorjahr zwar um rund ein Fünftel auf 99,8 Gramm je gefahrenen Kilometer. In dem mit kleineren Herstellern bei der EU gebildeten maßgeblichen Pool zur CO2 -Abrechnung lag VW aber insgesamt noch um rund 0,5 Gramm über dem Zielwert, wie Volkswagen mitteilte.

VW-Konzern will Flottenziel in diesem Jahr erreichen

Die Marken VW und Audi haben die Grenzwerte hingegen unterboten – vor allem dank der Verkäufe der ­E-Modelle ID.3 und e-tron. Für den gesamten Konzern reichte das unter dem Strich aber nicht aus. Nun drohen Strahlzahlungen. Im vierten Quartal entsteht dem Konzern nach eigenen Angaben dadurch aber keine weitere Ergebnisbelastung, weil bereits frühzeitig Rückstellungen gebildet worden seien.

„Das Flottenziel für 2020 haben wir knapp verfehlt. Die Covid-19-Pandemie hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt VW-Vorstandsvorsitzender Herbert Diess. Der Konzernchef hatte bereits im November von einem „engen Rennen“ bei der Erfüllung der CO2-Emissionsziele gesprochen. In diesem Jahr würden aber neben Volkswagen und Audi auch Skoda und Seat-Tochter Cupra weitere E-Autos auf den Markt bringen. „Damit werden wir in diesem Jahr das Flottenziel erreichen.“

Die Marken Volkswagen und Audi unterbieten den Grenzwert dank E-Offensive

Die Marke Volkswagen hat die Ziele übererfüllt. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Neuwagen-Flotte sank gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent auf 92 Gramm je gefahrenem Kilometer. Das gesetzliche Ziel lag bei 97 Gramm. Nun zahlt sich die E-Offensive des Unternehmens aus. Denn Elektrofahrzeuge gehen unabhängig von den tatsächlichen Emissionen für die Stromerzeugung mit null Gramm CO2 -Ausstoß in die Rechnung ein und zählen doppelt. Im vergangenen Jahr hat Volkswagen 134 000 vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert, darunter 56 000 Modelle des ID.3. „Die sehr deutliche Übererfüllung unserer CO2 -Ziele zeigt, dass der Kurs der Marke stimmt. 2021 werden wir die Transformation hin zur E-Mobilität mit neuen Modellen nochmals beschleunigen“, kündigte Markenchef Ralf Brandstätter an.

Etwa jeder zehnte ausgelieferte VW kann mit Strom fahren

Die Marke Audi unterbot ihr CO2 -Flottenziel ebenfalls. Der Audi e-tron verzeichnete im vergangenen Jahr eine gesteigerte Nachfrage von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut des Konzerns ist der Anteil reiner Elektrofahrzeuge und Plug-In-Hybride an den Auslieferungen in der EU auf 9,7 Prozent gestiegen und hat sich damit in etwa verfünffacht. Bis zum Jahr 2025 will das Unternehmen 20 neue vollelektrische Modelle auf den Markt bringen.

Die EU-Kommission muss die Abgaswerte noch offiziell bestätigen. In der EU galten sei dem vergangenen Jahr verschärfte Vorgaben für den CO2-Ausstoß. Branchenweit sollte dieser – von Übergangsregelungen abgesehen – bei 95 Gramm pro gefahrenem Kilometer liegen. Jeder Autohersteller hat je nach Marktposition und Schwere der produzierten Autos eigene individuelle Ziele zu erfüllen. Weichen die realen Werte weit davon ab, drohen hohe Strafen: Pro verkauftem Fahrzeug und durchschnittlichem Gramm CO2 zu viel sind 95 Euro fällig.

Von Christian Opel