Wolfsburg

So gut wie alles wird „smart“ und damit kommt heutzutage kaum ein technisches Gerät ohne Elektronik-Chips aus. Doch die kostbaren Komponenten sind rar geworden, die Lieferketten durch Corona zudem fragil. Die Folgen für die Wirtschaft – vor allem die europäische – sind gravierend. Gerade in der Volkswagen-Stadt Wolfsburg bekommt man den Halbleiter-Mangel in seiner vollen Wucht zu spüren. Mit einem milliardenschweren Plan will die EU langfristig Abhilfe schaffen. Mehr als 40 Milliarden Euro will die Europäische Kommission in den nächsten Jahren in den Aufbau einer europäischen Chip-Industrie investieren.

Momentan wird der größte Teil der weltweiten Elektronik-Chips in Amerika, aber mehr noch in Asien hergestellt. Unternehmen aus Asien sind wegen ihrer engeren Beziehungen zu den Herstellern deswegen deutlich besser durch die Krise gekommen. Volkswagen Dauerkonkurrent Toyota etwa musste wesentlich weniger Absatzeinbußen hinnehmen und baute seinen Vorsprung als größter Autobauer der Welt deutlich aus. Der sogenannte „Chips Act“ soll verhindern, dass Europa nun von anderen Regionen wie Asien oder Amerika vollends abgehängt wird. Denn auch Staaten wie die USA oder China investieren nochmals viel Geld in diesen Industriezweig.

Chips sichern Arbeitsplätze

Immacolata Glosemeyer Quelle: Sahnefoto

Die EU-Gelder sollen teilweise auch nach Deutschland fließen. Für die Wolfsburger Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer (SPD) ein wichtiger Schritt, von dem insbesondere der Industriestandort Wolfsburg profitiert: „Der Ausbau der heimischen Chipherstellung sichert die Versorgung der europäischen und damit auch der niedersächsischen Wirtschaft. Beispielsweise befinden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Volkswagen seit einem Jahr in Kurzarbeit. Die Chip-Lieferungen sichern deshalb nicht nur die Versorgung, sondern Arbeitsplätze vor Ort.“

Das sieht auch die Wolfsburger IG Metall so. „Der Halbleiter-Mangel ist das Ergebnis einer verfehlten europäischen Industriepolitik“, kritisierte der Erste Bevollmächtigte Flavio Benites. Man habe es zugelassen, dass nahezu der gesamte Industriezweig nach Asien abgewandert ist. Das man diesen Fehler jetzt korrigieren möchte, sei der richtige Weg. Denn: „Die Beherrschung der Top-Technologien ist der Schlüssel, um die Transformation erfolgreich zu bewältigen“, so Benites. Nur wenn man die Wertschöpfung hier behalte, könne man auch Arbeitsplätze sichern.

Volkswagen will selbst in Chip-Entwicklung einsteigen

Und Volkswagen? Der Autobauer sieht die EU-Pläne ebenfalls positiv. „Ähnlich wie beim Thema Batteriezellen schon geschehen, befürworten wir die Initiative der EU zur Unterstützung der Ansiedlung entsprechender Halbleiter Kapazitäten in Europa“, sagte VW-Einkaufsvorstand Murat Aksel auf Anfrage unserer Zeitung.

VW-Einkaufsvorstand Murat Aksel: „Wir planen, in die Entwicklung eigener Chips einzusteigen.“ Quelle: bernhardhuber.com

Dass VW selbst in die Fertigung einsteigt, ist trotz EU-Programm aber weiter nicht geplant. Stattdessen plant man, die konzernweit hohe Komplexität und Vielfalt der verwendeten Chips abzubauen. „Wir planen, in die Entwicklung eigener Chips einzusteigen. Dabei geht es aber nicht um die Fertigung von Massenware, sondern um das Design von Hochleistungsprozessoren für die Verwendung in unseren Fahrzeugen. Zusätzlich planen wir, zusammen mit Partnern aus der Zulieferindustrie, eine gemeinsame Entwicklung von Steuergeräten“, gibt Aksel Einblick in die Strategie. Das würde engere Beziehungen zu den Chip-Herstellern ermöglichen und damit die Abhängigkeit von Zulieferern reduzieren.

Kurzfristig seien aber weder diese Strategie noch die EU-Pläne eine Lösung für den akuten Mangel an Halbleitern. „Ein substanzieller Aufbau von Halbleiterkapazitäten ist sehr investitions- und zeitintensiv“, betont Aksel. Langfristig sei eine Aufbau genau dieser Kapazitäten aber unbedingt notwendig. „Insgesamt nimmt die Digitalisierung in unserem Alltag, der gesamten Industrie und auch in der Automobilindustrie weiter zu. Der entsprechende Bedarf wird also hoch bleiben und sich weiter steigern“, erklärt er.

Von Steffen Schmidt