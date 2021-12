Wolfsburg

In gut einer Woche ist Weihnachten, aber VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter hat schon jetzt ein witzig-informatives Weihnachtsvideo unter dem Titel „Oh Christmas Tree“ veröffentlicht. Einerseits bedankt er sich bei allen Volkswagen-Beschäftigten für deren geleistete Arbeit. Andererseits veröffentlicht er das Video auf allen sozialen Kanälen des Unternehmens, um Werbung für die aktuellen Modelle der Marke zu machen.

Weihnachtsbaum leuchtet mit Strom aus dem ID.5 GTX

Der Inhalt des Videos ist schnell erzählt: Brandstätter will ein Weihnachtsvideo drehen und fährt in einem roten ID.5 GTX auf die Piazza der Autostadt und hält direkt neben dem riesigen Weihnachtsbaum. Gerade als er seine Weihnachtsrede starten will, fällt der Strom aus – alles wird dunkel. „Macht nichts, dann machen wir es eben anders“, sagt der in Wolfsburg sehr beliebte Markenvorstand und geht zum Auto. „Wir haben ja genug Strom dabei.“ Per Ladekabel zapft er Saft aus dem E-Auto für die Autostadt ab – der Baum leuchtet wieder, Brandstätter kann mit seiner Rede beginnen. Indirekt wirbt er damit für das bidirektionale Laden – E-Autos der Zukunft sollen gespeicherten Strom auch abgeben können. Der ID.5 kann es schon heute.

Das ist das Weihnachtsvideo von VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter

Trotz Corona-Pandemie und Halbleiter-Engpasses hätten die Volkswagen-Beschäftigten wieder alles für gegeben. Er listet die Erfolge auf: In Nord- und Südamerika sei VW erstmals wieder profitabel, in Europa sei VW jetzt Marktführer bei Verbrennern und E-Autos, der Prototyp ID.Life sei das Highlight der diesjährigen IAA gewesen, „Campus Sandkamp“ und „Trinity“ würden in Wolfsburg gebaut- sein Fazit: „Volkswagen hat eine großartige Perspektive.“ Vor allem dank seiner tollen Beschäftigten.

Brandstätter darf kein Weihnachtslied singen...

Wegen Corona-Krise und Halbleitermange werde auch das kommende Jahr anstrengend. „Aber jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal frohe Feiertage mit den Menschen, die Ihnen am liebsten sind. Bleiben Sie zuversichtlich und gesund.“ Zum Ende des Videos nimmt sich der Markenvorstand selbst auf die Schippe: Er möchte ein Weihnachtslied singen, die Musik legt los....und die Regisseurin ruft „Cut!“. Der Bildschirm wird blau, das Video endet.

Für einige VW-Mitarbeiter ist das Brandstätter-Video das beste Weihnachtsvideo seit Jahren. Einer sagt gar: „Es erinnert mich an die Videos von Dieter Zetsche.“ Zetsche war jahrelang Mercedes-Chef und drehte immer wieder überaus kreative und witzige Weihnachtsvideos, auf die sich die Belegschaft in jedem Advent aufs Neue gefreut hat.

Von Carsten Bischof