Wolfsburg

Da staunten Bruno Corigliano und seine Gäste nicht schlecht: Am Mittwochabend besuchte doch tatsächlich VW-Konzernchef Herbert Diess die Kult-Kneipe Tunnelschänke direkt an Tor 17 für eine Feierabendbier. Dabei legte der VW-Chef selbst Hand an die Zapfanlage und kam mit Bruno und den anwesenden Werkern ins Gespräch.

Diess an der Tunnelschänke: Auch mit den Werkern kam der VW-Chef ins Gespräch. Quelle: privat

Die Fotos von dem Abstecher verbreiteten sich schnelle über Whats-App. Auch im VW-Intranet wurde ein kurzer Bericht über den Besuch in der Tunnelschänke veröffentlicht. Für Diess sicherlich willkommen. Denn: Der VW-Chef steht derzeit heftig in der Kritik. Nicht zum ersten Mal wird dem Manager ein Mangel an Empathie und fehlendes Verständnis für das Stammwerk und seine Beschäftigten vorgeworfen. Der Besuch einer traditionellen Werker-Kneipe steht ihm da gut Gesicht.

Gute Nachrichten für die Werk brachte Diess von seinem Feierabend-Abstecher gleich mit. Anscheinend wird die Tunnelschänke wohl doch noch länger für ihre Gäste da sein. Der neue Besitzer des Gebäudes habe Wirt Bruno Corigliano signalisiert, dass dieser die Kneipe doch nicht räumen müsse. Noch im Sommer war der Wirt davon ausgegangen, dass für ihn mit auslaufendem Mietvertrag Ende Oktober Schluss sei. Mit dem Eigentümerwechsel hat sich scheinbar auch ein Kurswechsel vollzogen.

Von Steffen Schmidt