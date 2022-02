Wolfsburg

Volkswagen-Chef Herbert Diess ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Software-Tochter Cariad. In dieser Funktion postete er jetzt ein Video auf LinkedIn, in dem er die neue Technische Leiterin von Cariad, Lynn Longo, begrüßt. Er erhoffe sich sehr viele neue Impulse von ihr, so Diess.

Diess wird neuer Cariad-Aufsichtsrats-Chef

Diess übernimmt den Aufsichtsrats-Vorsitz von Audi-Chef Markus Duesmann. Auch die neuen VW-Konzernvorstandsmitglieder Hauke Stars (IT und Organisation) und Hildegard Wortmann (Vertrieb) sitzen jetzt im Cariad-Aufsichtsrat. Für Herbert Diess ist die Software künftig der entscheidende Baustein für eine erfolgreiche Zukunft als Autobauer. Deshalb will der Konzern-Chef die Software-Entwicklung für alle Marken bei Cariad bündeln.

„Die Differenzierung, die Wettbewerbsfähigkeit und das Kundenerlebnis werden zu 90 Prozent von der Software abhängen“, sagte Diess erst kürzlich in einem Wirtschaftspodcast. Software werde wichtiger als Design, Leistung oder Markenimage sein. Sein Ziel: Konzernweit soll es eine selbst entwickelte Einheitssoftware geben, die die einzelnen Marken für ihre jeweiligen Bedürfnisse individuell optimieren können.

Lynn Longo will „schneller werden“

Verantwortlich für die Software-Entwicklung ist Lynn Longo – und die stellte die Weichen gleich in Richtung Zukunft: Sie wolle sich zu 90 Prozent ihrer Zeit mit Kundenbedürfnissen und neuen Produkten beschäftigen – „und nicht mit Prozessen“, sagte sie. Diess nickte. Cariad und Volkswagen müssten „schneller werden“ und „mehr tun“ – weniger reden.

Und Herbert Diess? Er finde ihre Art „erfrischend“ und freue sich auf eine neue „Software-Kultur“, neue Sichtweisen und neue Erfahrungen. Seine Zielvorgabe: „Wir müssen kundenorientierter, agiler und schneller werden.“ Diese Entwicklung werde er „ab sofort“ als Cariad-Aufsichtsrats-Chef unterstützen.

Von Carsten Bischof