Wolfsburg

Auch in der kommenden Woche gibt es Kurzarbeit in der Produktion im Wolfsburger VW-Stammwerk. Aber immerhin werden wieder auf allen Montagelinien Autos produziert. Das sah vor einigen Wochen noch ganz anders aus wegen des Chipmangels.

In der Golf-Fertigung gibt es nur die Frühschicht

Den Chipmangel gebe es zwar weiterhin, heißt es bei Volkswagen. Der Produktionsfahrplan für die kommende Woche von Montag, 19. Juli, bis Freitag, 23. Juli, sieht folgendermaßen aus: In der Golf-Fertigung (Montagelinien 2 und 3) wird nur in der Frühschicht produziert. Spät- und Nachtschicht entfallen.

Auch die reine Tiguan-Fertigung (Montagelinie 1) produziert nur in der Frühschicht. Auch hier gibt es weder Spät- noch Nachtschicht. Anders sieht es auf der Montagelinie 4 aus: Dort werden Tiguan, Touran und Seat Tarraco normal in drei Schichten produziert. Weder Spät- noch Nachtschicht fallen aus.

Weitere Produktionsausfälle sind möglich

Aber Volkswagen betont auch: Wegen der weltweiten Corona-Pandemie müsse man das Produktionsprogramm „anpassen“.Wegen aktueller Lieferengpässe könne es weiterhin zu Arbeitsausfällen kommen. Konkret heißt es: „Zur Absicherung des Fahrzeugvolumens kann es dazu kommen, dass zusätzliche Maßnahmen getroffen werden müssen.“ Das heißt im Klartext: Mindestens bis zum Werksurlaub könnte es wegen des Teile-Mangels weitere Produktionsausfälle geben.

In den Werksferien will Volkswagen mit Hilfe von 1800 Ferienjobbern rund 10 000 Golf und Golf Variant bauen. Doch man müsse, so Volkswagen, „auf Sicht fahren“ und von Woche zu Woche entscheiden.

Von Carsten Bischof