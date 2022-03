Wolfsburg

1979 geht die dritte Generation des Volkswagen Transporter in Serie. Der wohl eckigste Bulli aller Zeiten schreibt Modellgeschichte, auch weil während der Regentschaft des T3 die ikonischen Versionen California und Multivan sowie die Allradvariante „syncro“ debütieren. Zur Weltpremiere des ID.Buzz am 9. März schaut die WAZ mit einem Countdown auf die Modellgenerationen des Bulli zurück.

Einmal noch bleibt Volkswagen Nutzfahrzeuge dem Layout „Frontlenker/Heckantrieb“ treu – was dem neuen T3 überhaupt nicht schadet. Im Gegenteil: Mit zahlreichen modernen Technologien transferiert der Hersteller das Konzept in die Gegenwart der 1980er-Jahre. So zeigt der Transporter jetzt noch Pkw-ähnlichere Fahreigenschaften. Mit der ebenfalls neuen Zahnstangenlenkung erzielt er beispielsweise einen bemerkenswert kleinen Wendekreis von nur 10,7 Metern.

Debüt für den California

Bei 17 Zentimeter zusätzlicher Länge, aber unveränderter Höhe bietet die breitere Karosserie deutlich mehr Fahrgast- und Laderaum. Das einheitliche Flachmotor-Konzept optimiert das Stauvolumen über den Boxermotoren – die nutzbare Heckklappenöffnung vergrößert sich dadurch um 75 Prozent. Dank seiner idealen Raumausnutzung stellt der T3 eine hervorragende Basis für Reisemobile dar.

Der California avancierte schnell zum Kult-Camper und Bestseller. Quelle: Volkswagen

Das erkennen viele damalige Start-ups, die heute etablierte Größen im Markt sind: Sie bauen den Kastenwagen zum Camper aus. Ein Hersteller entwickelt sogar ein Dach, das abmontiert und umgedreht als Boot eingesetzt werden kann. 1988 tritt Volkswagen selbst mit einem Reisemobil an, das eine ähnlich praktikable Camping-Ausstattung mit einem vorteilhaften Preis vereint. Der neue T3 California wird sofort ein Bestseller: Bereits nach einem Jahr sind 5000 Exemplare verkauft. Sein Grundprinzip – eine Klappsitzbank für zwei Personen im Fond, die sich zur Liegefläche umbauen lässt, plus schlanke Küchenzeile sowie Stauraum auf der linken Seite – bildet bis heute die Blaupause für alle folgenden California auf der Basis des Bulli.

Der Bulli erstmals als Multivan

Auch seine Funktion als Personentransporter interpretiert der T3 völlig neu. 1981 bereichert Volkswagen das Programm um einen hochwertig ausgestatteten Bus: den Caravelle. Neben einer Innenausstattung im feinen Velours ist es die Zweifarblackierung, die den neuen Edel-Bulli von den anderen Transportern mit neun Sitzplätzen abhebt. Vom Charakter her erinnert der Caravelle erstmals eher an einen gut ausgestatteten Pkw als an ein Nutzfahrzeug. Mit dem Caravelle Carat folgt 1983 noch eine Steigerung: Im Fond gibt es vier Einzelsitze, von denen sich die vorderen drehen lassen. Ein Klapptisch auf der linken Fahrzeugseite rundet das Innenraumkonzept ab.

In die Zeit des T3 fiel der 6 millionste verkaufte Bulli. Quelle: Volkswagen

1985 präsentiert Volkswagen auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt als Studie erstmals das Raumkonzept des Multivan. Er schließt die Lücke zwischen Berufsalltag und Wochenende – die vielseitig einsetzbare Großraumlimousine ist geboren. Ein Jahr später geht der Multivan in Serie. Als dritter im Bunde von Caravelle und Kombi soll das neue Modell die Position des Allrounders einnehmen und als privat genutzter Pkw zudem die Brücke ins Lager der leichten Camper schlagen. Selbst mit Aufstelldach steht er zur Wahl.

Durch diese Vielzahl an Neuerungen symbolisiert der T3 den Übergang vom klassischen Bulli zum modernen Transporter. Als Ideenträger für richtungweisende Innovationen wie Allradantrieb und Turbodiesel-Motoren legt er den Grundstein für den Erfolg der Generationen T4, T5 und T6. Sein einzigartiger Charakter begründet zugleich den Kult um den T3, der in der Klassikerszene längst heiß gehandelt wird.