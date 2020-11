Wolfsburg

Mit der Planungsrunde hat Volkswagen am Freitag den Kurs für die nächsten Jahre festgelegt. Für das Werk in Wolfsburg gab es dabei gleich doppelt gute Nachrichten: Zum soll dort ab 2024 ein neues, siebensitziges SUV vom Band rollen. Vielleicht noch wichtiger aber für die langfristige Zukunft: Auch darauf, dass bald ein E-Modell in Wolfsburg gebaut werden soll, hat mich sich schon festgelegt. Die Produktion in Wolfsburg steht vor einem massiven Umbruch.

Die Auslastung im Wolfsburger Werk ließ besonders in diesem Jahr deutlich zu wünschen übrig. Für bessere Stückzahl soll ab 2024 ein am bisher ausschließlich in China verkauften VW Tayron orientiertes SUV sorgen. Gebaut wird das neue Modell dann in der Fertigung 2 in Wolfsburg, wo derzeit Tiguan, Touran und der Seat Tarraco produziert werden.

Während VW bei einem Tiguan-Nachfolger bereits festgelegt hat, könnte der Touran im Gegenzug zum Auslaufmodell werden. Das Modell, mit dem das Projekt Auto 5000 einst startete, hat gegenüber dem Tiguan einen entscheidenden Nachteil. Das Van-Segment ist stark rückläufig, SUVs hingegen boomen. Zwar ist der Touran weiterhin das in Deutschland beliebteste Modell seiner Klasse, doch mit nur noch etwas über 40 000 verkauften Fahrzeugen in den ersten neuen Monaten büßte er 2020 gegenüber dem Vorjahr fast 50 Prozent ein. Gegenüber den Hochzeiten fallen die Verluste noch viel dramatischer aus.

Fällt der Touran dem Effizienz-Kurs zum Opfer?

Damit ist der Touran unter den in Wolfsburg produzierten Modellen in der Pole-Position wenn es darum geht, welches von ihnen dem Effizienzprogramm des Konzerns zum Opfer fällt. Denn die nochmals massiv gesteigerten Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung sollen mit einer Verschlankung des Modellportfolios bei den Verbrennern und einer Reduktion der Komplexität bei Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten aufgefangen werden. Heißt: Weniger nachgefragte Modelle werden sich wohl verabschieden. Dass also 2024 neben Tiguan, Tarraco und Tayron auch der Touran weiter in Wolfsburg gefertigt wird, scheint unwahrscheinlich.

Ein ähnliches Schicksal hatte viele Experten auch dem Golf vorausgesagt. Die Kompaktklasse befindet sich seit einigen Jahren ebenfalls auf dem Rückzug. Nicht nur SUVs sondern nun auch die E-Mobilität graben dem Kompaktklassen-König das Wasser ab. „Das Golf-Segment soll langfristig zum ID.3 Segment werden“, sagte auch VW-Vertriebsvorstand Christian Dahlheim am Montag bei einem Conference Call mit Analysten und Journalisten. Doch das werde noch mindestens zehn Jahre dauern, schränkte er ein.

VW legt sich fest: Golf bekommt neunte Generation

Auf den Golf muss Wolfsburg also auch auf absehbare Zeit nicht verzichten. Das klare Bekenntnis zum Modell lieferte Marken-Chef Ralf Brandstätter fast schon beiläufig während der Digitalen Belegschaftsinfo. „Es ist ein Golf-Nachfolger vorgesehen“, legte er sich fest. Die neunte Generation des Bestsellers ist also gesichert. Bei einer durchschnittlichen Modell-Lebenszeit von etwa sieben Jahren dürfte der erste Golf 9 wahrscheinlich 2026 vom Band rollen. Interessant: Das fällt genau in den Zeitraum, für den VW die letzte neue Verbrenner-Plattform angekündigt hat.

Und dennoch weiß man natürlich auch bei VW, dass sich die Kompaktklasse – insbesondere wenn es sich um Verbrenner handelt – auf dem Rückzug befindet. „Mit der Zusammenlegung der Produktion in Wolfsburg hatten wir in der Vergangenheit bereits darauf reagiert“, erklärte Konzern-Chef Herbert Diess im Conference Call.

Die nächste Reaktion: Der Golf wird sich die Fertigung 1 im Wolfsburger Stammwerk mit einem E-Modell teilen müssen. „Für die Fertigung 1 haben wir bereits jetzt den Einstieg in die E-Mobilität ins Auge gefasst – die Planungsrunde im nächsten Jahr wird dann konkrete Ergebnisse liefern“, hatte die stellvertretende Betriebsratschefin Daniela Cavallo bereits bekannt gegeben. Zumindest eine Montagelinie in der Fertigung 1 wird dann also auf den Elektrobaukasten umgerüstet. Angesichts der weiter fallenden Verkaufszahlen des Golf und dem zu erwartenden langsamen Niedergang des Verbrennergeschäfts, dürfte aber auch eine Montagelinie künftig ausreichen, um die Golf-Nachfrage zu stemmen.

Von Steffen Schmidt