Wolfsburg/Hannover/Hamburg

Volkswagen hat am Mittwochabend in der Eventlocation „Schuppen 52“ am Hamburger Hafen den vollelektrischen ID.Buzz der Weltöffentlichkeit präsentiert – das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge soll der „Game Changer“ in Sachen Elektromobilität werden. Seine Mission ist die Vereinigung von Emotionen und Elektromobilität, was VW mit der bisherigen ID.-Familie nicht gelungen ist. Aber mit diesem Design und diesem Konzept könnte der ID.Buzz tatsächlich die Herzen von Menschen erobern, die E-Autos skeptisch gegenüberstehen.

Der ID.Buzz weckt Erinnerungen an den T1

Dieses Anliegen von VW brachte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am treffendsten auf den Punkt: „Bei mir kommen Erinnerungen an meine Kindheit und den T1 hoch, wenn ich mir den ID.Buzz anschaue.“ Genau diese Assoziation habe man gewollt, freute sich VW-Konzern-Chef Herbert Diess. Denn: „Wir wollen die ganze Marke emotional neu aufladen.“ Und den ID.Buzz als Bus und Transporter (ID.Cargo) will Volkswagen als sprichwörtlichen Türöffner nutzen.

Bei der Weltpremiere rollen ID.Buzz und ID.Cargo in den „Schuppen 52“

Wie gewohnt, blickte Diess schon am Tag der Premiere weit voraus: „Der ID.Buzz ist die Basis für unsere autonomen Fahrzeuge und soll uns den Weg in die USA neu ebnen – auch für Pkw.“ Ministerpräsident Weil sieht in dem ID.Buzz „den Prototypen der Transformation“. Auch VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer hob die Bedeutung des Elektro-Bullis für Volkswagens Zukunft hervor: „Auf seiner Basis ermöglichen wir hier in Hamburg 2025 autonomes Fahren in unseren Moia-Shuttles.“ Er sei der erste VW mit Level 4-Vorbereitung – die Vorstufen zum selbstständigen Fahren.

Herbert Diess hat gut lachen: Der ID.Buzz soll Volkswagen in den USA wieder zur festen Größe auf dem Automarkt machen. Quelle: Carsten Bischof

Aber zurück ins Hier und Jetzt: Der ID.Buzz soll in seiner Einstiegsvariante rund 54.000 Euro kosten, die erste Version „Pro“ ist kann ab Mai vorbestell werden und wird ausstattungsbedingt teuer sein. Der ID. Cargo soll zwischen 35.000 und 39.000 Euro kosten. Verkaufsstart ist im Herbst 2022. Die 77 kW-Batterie soll eine Reichweite von über 400 Kilometern nach WLTP-Zyklus ermöglichen – „die Homologation liegt aber noch nicht vor“, betonte Volkswagen-Markenvorstand Ralf Brandstätter. Er stellte auch eine Allradversion in Aussicht – „später mal“. Eine Pritsche werde es aber nicht geben.

VWN könnte bis zu 100.000 ID.Buzz pro Jahr bauen

Je nach Batterievariante soll der ID.Buzz zwischen einer und 1,2 Tonnen Anhängelast ziehen können. Die maximale Zuladung ist beim ID.Cargo auf 650 Kilo begrenzt – das Fahrzeug selbst wiegt rund 2,3 Tonnen. In diesem Jahr rechnet Volkswagen Nutzfahrzeuge mit einer Produktion „im unteren fünfstelligen Bereich“. Das Werk in Hannover könne bis zu 100.000 ID.Buzz pro Jahr bauen, in der Praxis dürften es aber deutlich weniger werden. Dabei soll der Anteil von ID.Buzz und ID.Cargo bei jeweils 50 Prozent liegen.

Hoffnungsträger: Der ID.Cargo soll das Leben der innerstädtischen Paketdienste elektrifizieren. Quelle: Carsten Bischof

Auf den amerikanischen Markt sollen ID.Buzz und ID.Cargo 2024 kommen – mit deutlich längerem Radstand. Getreu dem US-Credo „Bigger ist better“. Aber auch auf den anderen Märkten soll die Lang-Version angeboten werden. Schließlich sollen ID.Buzz und ID.Cargo auf allen Märkten als „Türöffner“ dienen – dafür müssen sie flexibel sein.

Übrigens auch bei der Software – die wird „over the air“ regelmäßig aktualisiert. So bleibt der Elektro-Bulli immer auf der Höhe der Zeit, auch wenn sein Design in den Goldenen Fünfzigern wurzelt.