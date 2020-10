Volkswagen: Osterloh testet ID.4 – Konzernchef Diess freut’s

Wolfsburg

Normalerweise ist Bernd Osterloh privat eher sportlicher unterwegs. Golf GTI und Golf R sind seine bevorzugten Fahrzeuge. Am Wochenende fuhr der Betriebsratsvorsitzende von Volkswagen jedoch mit dem brandneuen ID.4 durch Wolfsburg. Wie schon nach seiner Testfahrt mit dem ID.3 vor einigen Monaten zeigte sich Osterloh angetan von dem zweiten Elektro-Auto auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukasten.

Besonder beeindruckte den Betriebsratschef das Raumangebot im ID.4. „Die Größe des Innenraums ist beeindruckend, für mich auf Touareg Niveau. Das Außendesign passt sehr gut zu unserer SUV Strategie der Marke Volkswagen“, resümierte Osterloh auf dem Karriereportal LinkedIn. Einziger Kritikpunkt, jedoch reine Geschmackssache: die Farbe. Osterloh fuhr weiß, würde jedoch eine dunklere Lackierung bevorzugen, schrieb er. Anderen Usern in den Kommentaren gefiel aber auch die helle Version des Stromers bereits super.

Diess zu Osterloh : „Steigen Sie jetzt schon auf einen ID.4 um“

Die Testfahrt Osterlohs blieb natürlich auch VW-Konzernchef Herbert Diess nicht verborgen. Gerade er rührt seit einigen Monaten auf LinkedIn kräftig die Werbetrommel für die E-Auto-Strategie Volkswagens. Egal ob Urlaubsfahrt mit dem ID.3 nach Italien, Tesfahrt mit dem neuen E-Bike von Ducati oder einem Video vom Besuch des Tesla-Chefs Elon Musk am Braunschweiger Flughafen: Diess befindet sich auf dem besten Weg zum Influencer und erntet für sein persönliches Marketing auch reichlich Lob.

Der Konzernchef empfahl dem Osterloh sogleich den Kauf des neuen Modells: „Steht Ihnen. Innenraum auf Touareg-Niveau - richtig. Dann kann man doch verkraften, dass wir den V8 Touareg nicht mehr lange im Angebot haben. Steigen Sie jetzt schon auf einen schönen nachhaltigen ID.4 um. Wäre ein starkes Signal“, schrieb Diess.

Der Konzernchef, glühender Verfechter der E-Mobilität, hat aber auch noch ein Herz für Benziner. Denn auch Diess war in den letzten Tagen in Sachen Praxistest der hauseigenen Produkte nicht untätig. Er fuhr vergangen Woche einen Golf GTI Probe und postete ein Video von rasanten Fahrt. „Mein Lieblingsauto in der Verbrenner-Welt: sportlich, feinfühlig und komfortabel“, zeigte sich Diess hinterher begeistert. Bernd Osterloh musste er davon nicht überzeugen, der ist ohnehin glühender GTI-Fan.

Von Steffen Schmidt