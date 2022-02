München

MAN Truck & Bus beschleunigt den Wandel hin zu emissionsfrei angetriebenen Nutzfahrzeugen. Der Beginn der Fertigung schwerer E-Trucks soll nun schon Anfang 2024 in München mit einer zeitnahen Auslieferung von zunächst 200 Einheiten erfolgen. Dies ist laut MAN fast ein Jahr früher als ursprünglich geplant.

Erstmals hat MAN am Donnerstag in Nürnberg einen seriennahen Prototyp des neuen Elektro-Lkw der Öffentlichkeit vorgestellt. Neben den neuen emissionsfreien Antrieben entwickelt MAN umfangreiche eMobility-Lösungen, die den Kunden auf den Fahrzeugeinsatz frühzeitig vorbereiten. „Wir müssen die Elektrifizierung unserer Flotte noch schneller vorantreiben. Der Hochlauf der E-Mobilität wird uns flächendeckend aber nur gelingen, wenn wir unsere Kunden bei ihrem Umstieg begleiten und sie davon überzeugen. Dafür schaffen wir ganzheitliche digitale Lösungs- und Ladeangebote“, erklärt Alexander Vlaskamp, CEO von MAN Truck & Bus.

MAN intensiviert Forschung zu Wasserstoffmobilität

Zusätzlich zum schnelleren Hochlauf der Elektromobilität intensiviert der Nutzfahrzeughersteller seine Forschung im Bereich Wasserstoffmobilität. Dafür hat der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder am Donnerstag gemeinsam mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eine Förderzusage in Höhe von 8,5 Millionen Euro für das Zukunftsprojekt „Bayernflotte“ überreicht. 2024 sollen dabei MAN-Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellen bei fünf Kunden in Bayern ihre Eignung nachweisen. Dabei handelt es sich um die Unternehmen BayWa, DB Schenker, GRESS Spedition, Rhenus Logistics und Spedition Dettendorfer. Sie werden ihre mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-Trucks für ein Jahr im realen Einsatz testen.

MAN: Der Prototyp des Elektro-Lkw wurde in Nürnberg vorgestellt. Quelle: MAN

Vorstandsvorsitzender Vlaskamp sagte bei der Vorstellung des Elektro-Lastwagens: „MAN beschleunigt seine Transformation und geht in großen Schritten in Richtung emissionsfreie Antriebe.“ Dabei liege der Fokus bei MAN und im TRATON Konzern klar auf den batterie-elektrischen Antrieben. Sie bildeten die Grundlage für die schweren E-Trucks, die ab 2024 auf den Markt gebracht würden. „Erst wenn weit nach 2030 ausreichend grüner Wasserstoff und auch die entsprechende Infrastruktur vorhanden sein sollte, rechnen wir in ausgewählten Anwendungsgebieten auch mit dem Einsatz von H2-Lkw“, so Vlaskamp.

Dass batterie-elektrische und mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen Antriebe technologisch Hand in Hand gehen und aufeinander aufbauen, unterstrich MAN mit der ersten Vorstellung des batterie-elektrisch angetriebenen Prototyps auf Basis der neuen MAN Truck Generation. Der Elektromotor, der seine Energie aus Batterien bezieht, bildet dafür den Ausgangspunkt. BEV (Battery Electric Vehicle) bieten demnach schon jetzt die Basistechnologie, die in den Lkw, Bussen und Vans von MAN die Anforderungen der Kunden nach kostenoptimierten, praktikablen Lösungen mit dem Streben nach Nachhaltigkeit und Klimaneutralität verbindet.

Von der WAZ-Redaktion