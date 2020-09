Wolfsburg

Wegen der Corona-Pandemie hatte Volkswagen seine 60. ordentliche Hauptversammlung im Mai absagen müssen. Die Veranstaltung wird am heutigen Mittwoch virtuell nachgeholt. Auf der heutigen Hauptversammlung informiert die Volkswagen AG unter anderem über das Geschäftsjahr 2020 und gibt einen Ausblick auf 2021. Auch über die Höhe der Dividendenzahlung bei VW wird entschieden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen 4,80 Euro je Stammaktie vor.

Die WAZ überträgt die VW-Hauptversammlung 2020 heute live ab 10 Uhr genau an dieser Stelle.

Anzeige

Volkswagen steht vor riesigen Herausforderungen, hat aber auch einige Asse im Ärmel. Eines davon heißt China. Natürlich hat der Lockdown im Frühjahr auch den Volkswagen-Konzern hart getroffen. Im ersten Halbjahr brach das Ergebnis von plus 7,6 Milliarden Euro auf minus 2,7 Milliarden ein.

Auf eine Dividende müssen die Aktionäre aber nicht verzichten. Die einst versprochene Erhöhung von 30 Prozent fällt aber aus, es bleibt bei der Ausschüttung von 4,80 Euro je Stammaktie und 4,86 Euro je Vorzugsaktie - so wie letztes Jahr.

Dass der Konzern trotz des verheerenden Absatzeinbruchs und tiefroter Zahlen trotzdem an der Zahlung festhält, gilt als ein Signal der Zuversicht. Tatsächlich dürfte das dritte Quartal wieder besser aussehen. Zuletzt ging es bergauf. Wahrscheinlich wird der Vorstand für das Gesamtjahr sogar ein kleines Plus in Aussicht stellen.

Dass VW bisher besser durch die Krise gekommen ist, als die Konkurrenz, liegt zum einen am großen Finanzpolster, mit dem der Konzern in das Jahr gestartet war und natürlich am China-Geschäft. Die befindet sich wieder im Aufwind. Die Verkäufe legten in den letzten Monaten sogar gegen über dem Vorjahr wieder zu. Schon im zweiten Quartal konnten die chinesischen Gemeinschaftsunternehmen ihr operatives Ergebnis steigern. China ist für VW der wichtigste Markt, 40 Prozent der Fahrzeugverkäufe des Konzerns werden im Reich der Mitte abgewickelt. Jedes fünfte Fahrzeuge in China trägt mittlerweile ein Logo der Konzernmarken.

Von der Redaktion