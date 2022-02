Wolfsburg

Vor 50 Jahren wurde Volkswagen in Wolfsburg zum ersten Mal zum Weltmeister gekürt: Am 17. Februar 1972 rollte im Stammwerk der 15.007.034. Käfer vom Band – damit überholte VW den bisherigen Weltrekordhalter Ford. Der US-Autobauer produzierte genau 15.007.033 Model T. Dieses Jubiläum nimmt die Autostadt zum Anlass, den blauen Weltmeister-Käfer noch einmal in aller Öffentlichkeit zu zeigen.

Der „Weltmeister“-Käfer wurde am 17. Februar 1972 gebaut

Ab Donnerstag, 17. Februar, wird das blaue Schmuckstück zwei Wochen lang auf der Piazza im Eingangsbereich der Autostadt präsentiert. Denn: „Am 17. Februar 1972 löste der Volkswagen Käfer das Modell-T von Ford als bis dahin weltweit meistgebautes Automobil ab – ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Volkswagen“, sagt Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Fahrzeug Bestandteil unserer ZeitHaus-Sammlung ist und nehmen das Jubiläum zum Anlass, es unseren Gästen und insbesondere den Käferfans auf der Piazza zu präsentieren.“

Meilenstein: Als erster Wagen wurde das Ford T-Modell am Fließband gefertigt. Bis zum Weltmeister-Käfer war das T-Modell das meistverkaufte Auto der Welt. Auch die Autostadt besitzt einen Ford Modell T. Quelle: Autostadt

Konkret handelt es sich beim so genannten „Weltmeister-Käfer“ um einen 1302 S mit 50 PS-Boxermotor. Die Farbe steht als „Marathonblau-Metallic“ in den Fahrzeugpapieren. Der Stoff innen ist schwarz – Volkswagen nennt das Auto selbst Sondermodell „Weltmeister“.

Der „Weltmeister“-Käfer blieb im Volkswagen-Fuhrpark

Nach der pressewirksamen Präsentation wurde es nicht in fremde Hände verkauft, sondern war als Stolz der gesamten VW-Mannschaft im unternehmenseigenen Fuhrpark unterwegs. Später ging der Jubilar in den Besitz der Autostadt über.

Übrigens: Auch ein Modell T von Ford befindet sich im Besitz der Autostadt. Die Thin Lizzie (Blechliesel) war das erste auf dem Fließband hergestellte Auto der Welt. Und wegen seines günstigen Preises der erste „Volkswagen“ überhaupt...

Von Carsten Bischof