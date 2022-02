Volkswagen zieht mit seinem Corona-Impfzentrum in Wolfsburg um und schränkt das Angebot auch anderswo wieder ein. Die WAZ berichtet, wie die Pläne aussehen und was die Gründe dafür sind.

Das Event-Center „Hafen 1“ in der Autostadt: Hier ist das VW-Impfzentrum untergebracht – nun zieht es in den Kubus am Bahnhof. Quelle: Roland Hermstein/dpa/WAZ-Montage