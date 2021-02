Wolfsburg

Der Golf ist trotz eines bescheidenen Jahrs 2020 weiterhin Deutschlands und auch Europas meistverkauftes Auto. 312 000 Auslieferungen in Europa und 133 900 in der Bundesrepublik lassen ihn weiter unangefochten an der Spitze stehen – wo er in seinem Heimatland schon seit 45 Jahren ununterbrochen thront. „Der Golf steht auch in 2020 da, wo er hingehört", sagte Ralf Brandstätter, Chef der Marke Volkswagen, deswegen jüngst.

Doch die Warnsignale für den schleichenden Niedergang des Riesen werden größer. Im Vorjahr wurden zwischen Nordsee und Alpen 33,4 Prozent weniger Fahrzeuge der Ikone verkauft. Zudem schickt sich ein Autos aus den eigenen Reihen an, dem Golf den Status des Kompaktklassenkönigs streitig zu machen: der ID.3. Kurzzeitig zog der elektrische Hoffnungsträger Volkswagens sogar schon am Dauerbrenner vorbei.

Anzeige

Golf wurde im Dezember vom ID.3 entthront

„Wir hatten als Marke Volkswagen im Dezember in Europa einen enorm starken Jahresendspurt. Mit rund 28 450 ausgelieferten Einheiten hatte der ID.3 in Europa dabei am Ende sogar ganz knapp die Nase vor dem Golf. Allerdings nur im Monat Dezember“, erklärt VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer im Gespräch mit der WAZ. Auf Jahresbasis sei der Golf im Jahr 2020 mit deutlichem Abstand auf die Konkurrenz Europas meistverkauftes Auto gewesen.

Auch in Deutschland, dem Golf-Land Nummer 1, rückte der ID.3 nah heran. Laut Statistik des Kraftfahrtbundesamtes wurden im Dezember in Deutschland rund 7100 Fahrzeuge des ID.3 zugelassen, beim Golf waren es knapp über 13 0000. Zwischen den beiden Modellen lag nur der VW Passat. Quasi aus dem Stand – der ID.3 wird erst seit Herbst an die Kunden ausgeliefert – hat sich der Stromer damit unter die Top drei katapultiert.

„Das zeigt zunächst einmal, wie gut neben dem Golf auch der ID.3 bei den Kunden ankommt“, sagt Klaus Zellmer. Der Dezember sei jedoch auch ein Ausnahmemonat gewesen. „Einerseits hatten wir Corona-bedingt eine Reihe von Schließtagen in der Golf-Produktion und auf der anderen Seite in manchen Ländern zeitlich begrenzte Förderungen für E-Autos, die für eine Art Sonderkonjunktur gesorgt hatten“, erklärt der Vertriebschef.

Golf im Januar schon zurück an der Spitze

Im Januar lag der Golf in Europa und Deutschland nun wieder deutlich vor dem ID.3 – obwohl der Dauerbrenner auch im für die gesamte Auto-Branche beinahe katastrophalen Monat einen Rückgang von 48 Prozent bei den Neuzulassungen in Deutschland verzeichnen musste. „Und wir gehen davon aus, dass der Golf im Gesamtjahr seine starke Stellung behaupten wird. Er ist und bleibt eine Ikone unserer Marke, auch wenn sich die Absatzvolumen der E-Fahrzeuge perspektivisch immer stärker entwickeln werden“, so Zellmer. Zudem habe man aktuell über alle Antriebsarten hinweg, und damit auch beim Golf, einen sehr guten Auftragsbestand.

Lesen Sie auch Wegen Schneechaos: Volkswagen fehlen Mitarbeiter in der Produktion

War der europäische Höhenflug des ID.3 also nur eine Momentaufnahme? Bei VW geht man nicht davon aus, zu deutlich zeigt der Trend in Richtung E-Fahrzeuge – selbst im extrem schwachen Januar. „Bei einem solch starken Rückgang auf dem Markt ist es umso bemerkenswerter, dass im letzten Monat 28 Prozent aller neu zugelassenen vollelektrischen E-Autos in Deutschland ein Volkswagen-Logo hatten. Im Januar haben wir in Summe mehr als 4600 ID.3 und andere E-Modelle in Deutschland ausgeliefert. Trotz des rückläufigen Gesamtmarkts macht das ein Plus von 220 Prozent und damit mehr als dreimal so viele wie im Januar des Vorjahres. Das zeigt: Mit unserer E-Mobilitäts-Offensive treffen wir voll den Kundenschmack“, zeigte sich Zellmer überzeugt.

Von Steffen Schmidt