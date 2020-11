Volkswagen Heritage verleiht Ivan-Hirst-Preis an Ariyen Kazem

Wolfsburg

Der diesjährige Ivan-Hirst-Preis des Konzernarchivs der Volkswagen AG geht an die Wirtschaftswissenschaftlerin Ariyen Kazem. Ausgezeichnet wird sie für Ihre Masterarbeit zur Internationalisierung von Volkswagen, für die sie im Konzernarchiv umfassend recherchiert hat.

Die Entscheidung des Teams von Volkswagen Heritage fiel erstmalig, aber auch sehr klar, für eine Absolventin der Wirtschaftswissenschaften. Ariyen Kazem verdiente sich die Anerkennung der Volkswagen Historiker nicht zuletzt durch ihre Zielstrebigkeit und die strukturierte Methodik, mit der sie sich das für sie zunächst unbekannte Terrain des Archivs erschloss und die Möglichkeiten des Archivs für ihre wissenschaftliche Arbeit ausschöpfte.

Das Resultat ihrer intensiven Forschungsarbeit kann sich sehen lassen: „Es ist bemerkenswert, dass eine Wirtschaftswissenschaftlerin historische Akten im Archiv einsieht und die damaligen Vorgänge mit ihren Methoden analysiert“, so Dr. Ulrike Gutzmann, verantwortlich für das Konzernarchiv. „Das Ergebnis ist überzeugend, und ich begrüße diesen fächerübergreifenden wissenschaftlichen Ansatz.“

Stöbern durch meterweise Material

Die Preisträgerin zeigt mit ihrer Arbeit „ Internationalisierung der Volkswagen AG – Eine vergleichende Analyse der Strategien und Entscheidungen für die Standorte Brasilien und Südafrika“, die mit der Note 1,3 bewertet wurde, eindrucksvoll, dass Wissenschaftler unterschiedlicher Fakultäten im Konzernarchiv der Volkswagen Aktiengesellschaft gut aufgehoben sind.

Die Studentin an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg steht zunächst vor buchstäblich meterweise Material unterschiedlichster Art. So arbeitet sie sich durch Unterlagen wie digitalisierte Vorstandsprotokolle, Akten mit Entscheidungsvorlagen und Korrespondenzen, Gesprächsnotizen und Präsentationen. „Das ist durchaus spannend, man kann sich auch mal festlesen und etwas vom Weg abkommen“, so Kazem.

Durch ihr Forschungserlebnis im Konzernarchiv nimmt sie sowohl inhaltlich als auch persönlich viel mit: „Für mich war das Aktenstudium eine echte Herausforderung, da ich in meinem Studium keine Berührungspunkte mit der Arbeit von Historikern hatte. Die Auswertung der historischen Akten hat mir aber viel Freude gemacht. Der Ivan-Hirst-Preis ist für mich eine besondere Ehre und ich freue mich sehr über die Verleihung!“

Der Ivan-Hirst-Preis wird seit dem Jahr 2000 vom Konzernarchiv der Volkswagen Aktiengesellschaft verliehen und richtet sich an Nachwuchswissenschaftler, die sich in besonderer Weise mit der Unternehmensgeschichte von Volkswagen auseinandergesetzt haben.

