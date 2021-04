Volkswagen Group IT Services baut 300 neue Stellen auf

Wolfsburg

Der Aufbau der Zukunftsfelder Digitalisierung, Software-Entwicklung und Elektrifizierung schreitet im Volkswagen Konzern weiter schnell voran. Ein wichtiger Treiber dieser Transformation ist die Konzern IT. Der Bedarf an qualifizierten IT-Expertinnen und IT-Experten ist dementsprechend hoch. Um diesen Bedarf zu decken, wird die Volkswagen Group IT Services GmbH als Teil der Group IT Familie des Konzerns jetzt weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen – und das nicht in geringer Zahl. Gleich 300 neue Expertinnen und Experten werden gesucht. Besonderes Augenmerk legt das Unternehmen dabei unter anderem auf den Bereich der Software-Entwicklung.

Volkswagen-Personalvorstand Gunnar Kilian betont: „Volkswagen befindet sich mitten in der größten und zugleich auch spannendsten Transformation in der Geschichte des Unternehmens. Volkswagen hat bereits erstklassige Kräfte für Digitalisierung, Elektrifizierung und IT, und wir werden unsere Teams weiter mit Top-Experten verstärken.“

In diesem Gebäude in Kästorf hat VW neue Büros für die zusätzlichen Fachkräfte eingerichtet. Quelle: Volkswagen

100 Arbeitsplätze allein am Standort Wolfsburg

Dr. Uwe Matulovic, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Group IT Services GmbH freut sich über das Vertrauen des Konzerns: „Dass wir in Zeiten von Corona das strategische Insourcing weiter vorantreiben, verdeutlicht die Wichtigkeit der technologischen Zukunftsfelder und deren Wachstum. Vor allem freut es mich, dass die Volkswagen Group IT Services GmbH mit ihrer Fachexpertise innerhalb des Konzerns so geschätzt wird.“

Dr. Uwe Matulovic Quelle: Matthias Leitzke

Unsere Region wird von den Neueinstellungen massiv profitieren. Allein auf den Standort Wolfsburg entfallen rund 100 dieser zukunftssicheren Arbeitsplätze. Zusätzlich ist die Volkswagen Group IT Services auch in Braunschweig und Hannover, aber auch im Ausland – zum Beispiel in Portugal und Indien vertreten.

Das Unternehmen vergrößert sich nicht nur personell. Auch die Büroflächen werden parallel zum personellen Wachstum erweitert. So entstehen an den Standorten Wolfsburg, Braunschweig und Hannover rund 150 neue Büroarbeitsplätze für die Teams. Im Wolfsburger Ortsteil Kästorf wurde im Gebäude der alten Schule Büros geschaffen.

Erste Experten wurden bereits eingestellt

In Zeiten der Corona-Pandemie habe man zwar sehr gute Erfahrungen mit Home-Office gemacht, „dennoch bleibt es unser Anspruch, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch im Büroalltag moderne Arbeitsbedingungen zu bieten. Daher freut es mich umso mehr, dass wir neue Büroflächen schaffen konnten, die wir dann hoffentlich irgendwann auch wieder für Teammeetings, Workshops und persönliche Zusammenarbeit nutzen können. Unseren 300 Neueinstellungen steht somit nichts mehr im Weg“, berichtet Tina Hasper-Vandrey, Leiterin HR, Legal & Compliance der Volkswagen Group IT Services GmbH.

Das ist die Volkswagen Group IT Services Die Volkswagen Group IT Services GmbH ist eine 100-prozentige Tochter des Volkswagen Konzerns. Die Teams des Unternehmens sind international im ganzen Konzern tätig und arbeiten dabei an digitalen Lösungen für die Zukunft der Mobilität. Ihre Themenfelder reichen dabei unter anderem von Fertigungs-, Informations-und Steuerungssystemen (FIS), über das Manufacturing Execution System (MES), bis hin zu Themen rund um Mobile Online Dienste und IT-Security. Ihre deutschen Standorte erstrecken sich dabei über die Städte Wolfsburg, Hannover, Braunschweig und Zwickau.

In der Tat läuft die Rekrutierung der neuen Fachkräfte bereits auf Hochtouren. Regelmäßig und auf allen Kanälen werden Ausschreibungen veröffentlicht. Dies Resonanz darauf sei gut, erste Einstellungen habe es bereits gegeben, sagte eine Unternehmenssprecherin auf WAZ-Nachfrage.

Von Steffen Schmidt