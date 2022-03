Wolfsburg

Volkswagen will mit dem vollelektrischen ID.Buzz die erfolgreiche Bulli-Geschichte fortschreiben. Was aber macht den Bulli so unglaublich beliebt? Die AZ/WZ hat ihre Leser gefragt – und bekam einige sehr schöne Antworten und tolle Fotos.

Helga Winkler: „Wir waren in Österreich mit unserem Bulli bald sehr bekannt“

„Wir lieben den Bulli, weil wir zehn Jahre lang mit ihm mit unserer Großfamilie nach Österreich gefahren sind“, schreibt die Wolfsburgerin Helga Winkler. „Wir waren mit unserem rot-weißen Bulli dort nach einiger Zeit sehr bekannt.“

Rot-weißer Sympathieträger: Der Bulli von Familie Winkler war in Österreich sehr bekannt. Quelle: privat

Yvonne Leonhardt: „Der Bulli ist echter Rock’n’Roll!“

Die Nordsteimkerin Yvonne Leonhardt – sie war eine Zeit lang Sängerin der Rockband „Rock Job“ – liebt den Bulli aus einem ganz anderen Grund: „Ich liebe den Bulli, weil er echter Rock’n’Roll ist und meine ganze Band samt Verstärker und Equipment von Gig zu Gig begleitet hat.“

Bandbus: Für Yvonne Leonhardt ist der Bulli „echter Rock’n’Roll“. Quelle: Privat

Jens Kriegshammer: „Unser Bulli bringt uns und unsere Kinder um die Welt“

Der Reislinger Jens Kriegshammer mag die Standfestigkeit seines Bulli: „Warum wir unseren Bulli lieben? Unser Bulli bringt uns und unsere Kinder um die Welt. So zum Beispiel 2016 von Wolfsburg nach Shanghai, 2018 von Wolfsburg über den Tibet (5500 Meter hohe Pässe) nach Hongkong. 2019 von Wolfsburg nach Peking, 2021 von Panama-City nach Mexiko-City. Und auch die kleineren Reisen nach Österreich, Italien, Schweiz und Kroatien. Außerdem mal eben nach Frankfurt zu sechst oder zu acht in den Harz. Fazit: Der Bulli hat unser Herz erobert.“

Globetrotter: Der Bulli von Jens und Martina Kriegshammer hat schon fast die ganze Welt gesehen. Quelle: Geja Kuiken

Karl-Heinz Zimmer: „Fotos sind viele Jahre aufbewahrt worden“

Karl-Heinz Zimmer schickte der AZ/WAZ gleich mehrere Fotos mit Familien-Bullis aus den Jahren 1977 bis 1982. Denn: „Wenn auch die Fahrzeuge (leider) nicht mehr verfügbar sind, sind die Erinnerungsfotos, jedem Umzug folgend, wertgeschätzt viele Jahre aufbewahrt worden.“

Schöne Erinnerungen: Karl-Heinz Zimmer denkt noch heute gerne an seine Bulli-Erlebnisse zurück. Quelle: privat

Jens L. Heinrich: „Der Bulli ist unheimlich fotogen“

Auch der Wolfsburger Hobbyfotograf Jens L. Heinrich liebt den Bulli: „Weil er unheimlich fotogen ist.“ Er schickte der AZ/WAZ ein Foto vom „Bulli Summer Festival“ am Allersee 2018. „Da ich das Motov für meinen Benefizkalender nehmen wollte, habe ich über einen Aufruf über Social Media den Besitzer gesucht – nach einer Woche wurde er gefunden. Er war von der Idee, dass sein Bulli Bestandteil eines Benefizkalenders wird, so begeistert, dass er nicht nur sein Ok gab, sondern gleich auch zehn Exemplare bestellt hat.“

Beliebtes Motiv: Hobbyfotograf Jens L. Heinrich findet den Bulli „unheimlich fotogen“. Quelle: privat

Holger Mislak: „Der Bulli vermittelt ein Gefühl von Freiheit“

Der Velpker Holger Mislak fährt noch heute ein besonders schönes Exemplar: „Ich liebe den Bulli, weil er für uns ein gewisses Gefühl von Freiheit vermittelt. Ob zum Camping oder Ausflug: Er ist stets ein treuer Begleiter. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie er anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.“

Toller Oldie: Für Holger Mislak vermittelt der Bulli ein Gefühl von Freiheit. Quelle: privat

Klaus Zellmer: „Für mich wird ein Traum wahr“

Auch der Volkswagen-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer hat ein besonders inniges Verhältnis zum Bulli: „Ich bin selbst leidenschaftlicher T1-Fahrer. Ich habe einen 23-Fenster-Sambabus, mit dem ich gern unterwegs bin. Natürlich wird für mich persönlich und viele andere ein Traum wahr, dass wir diese Ikone jetzt in die batterieelektrische und digitale Zeit bringen.“

Hingucker: Klaus Zellmer ist in seiner raren Freizeit gerne mit seinem Sambabus unterwegs. Quelle: privat

Karl-Heinz Forytta: Liebesgedicht an den Bulli

Der Reislinger Karl-Heinz Forytta hat dem Bulli ein langes Liebesgedicht geschrieben, das die AZ/WAZ auszugsweise wiedergibt: „Es war immer schon da...Du hattest es geschafft, nachdem Er Dich als Babynotarztwagen noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht hat. Deine Mutter konnte dich auf großer Fahrt bequem im Trockenen auf der großen Sitzbank wickeln. (...) Vor dem Kindergarten wartetet ihr in Reih und Glied, dass Er euch nach Hause bringt. Mit dem Sportverein machtet ihr mit Ihm lange Reisen. (...) Unvergessliche Nächte hat man in Dir verbracht und Du wurdest zum emotionalsten Auto der Welt. Schleppen musstest Du und Baubude warst du auch. (...) Ein Haushalt hatte in Dit Platz. Sogar auf allen Vieren hast Du dich in der Wüste rumgetrieben....klaglos mit Bravour. (...) Die Begehrlichkeit nach Dir wurde so groß, dass Du plötzlich entwendet wurdest und deine Besitzer weinten. Und manch einen begleitest Du auch auf seinem letzten Wege...daher bleib wie Du bist, ein selbstverständlicher Menschenfreund ohne Getöse.“

Poetische Ader: Karl-Heinz Forytta hat seinem Bulli sogar ein Gedicht geschrieben. Quelle: Roland Hermstein

Thomas Heyn: „Der Bulli ist ständiger Begleiter meiner Enkel und mir“

Der Reislinger Thomas Heyn liebt seinen Bulli vor allem als Familienkutsche: „Den ersten Bus habe ich Mitte 2018 gekauft, wegen der fünf Enkel – die brauchten Platz. Das war ein T5 voller Dellen von einer Tischlerei. Dann kaufte ich den T6 Black Pearl – Namensgeber meiner Tochter. Langer Radstand und ständiger Begleiter meiner Enkel und mir.“