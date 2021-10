Wolfsburg

Nach dem Volkswagen-Konzern hat auch die Kernmarke Volkswagen Pkw am Donnerstag seine Quartalsbilanz vorgestellt. Diese fällt angesichts des anhaltenden Chipmangels negativ aus. Die Engpässe auf dem Halbleitermarkt hatten die Volumenmarke noch deutlich härter getroffen. Für das dritte Quartal stehen sogar rote Zahlen in den Büchern.

Hauptgrund waren die aufgrund von Produktionsausfällen geringen Auslieferungen. Volkswagen übergab im dritten Quartal lediglich rund 1,1 Millionen Fahrzeuge aus (-26 Prozent) an seine Kunden. Das operative Ergebnis sank dadurch im 3. Quartal auf -184 Millionen Euro. Nachdem man die Auswirkungen der Chipkrise im ersten Halbjahr noch kompensieren konnte, sei dies aufgrund umfangreicher Produktionsausfälle und geringer Lagerbestände nun nicht mehr zu kompensieren gewesen, erklärte Finanzvorstand Alexander Seitz. Auch der Cashflow sei durch die unterfertigen Erzeugnisse für andere Konzernmarken bei Komponenten und Fahrzeugen negativ beeinflusst.

Auftragsbücher auf Rekordniveau

Dabei ist die Nachfrage hoch Der Auftragsbestand erreichte im dritten Quartal einen historischen Höchststand. Volkswagen Vertriebsvorstand Klaus Zellmer: „Aktuell liegen allein aus Europa Bestellungen für fast eine halbe Million Fahrzeuge vor.“ Mit Ausnahme von China liegt Volkswagen in allen Regionen nach neun Monaten bei den Gesamt-Auslieferungen über Vorjahr.

Meldet Auftragsbücher auf Rekordniveau: Vertriebsvorstand Klaus Zellmer. Quelle: Volkswagen

Auch die E-Offensive von Volkswagen nimmt weiter Fahrt auf: In den ersten neun Monaten des Jahres wurde mit 167 800 E-Autos (+169 Prozent) und 86 900 Hybriden (+98 Prozent) ein neuer Rekord bei den weltweiten Auslieferungszahlen für E-Fahrzeuge erzielt. Volkswagen ist Marktführer in Europa bei vollelektrischen Fahrzeugen und liegt in den USA voll im Plan. Auch in China sei die E-Offensive von Volkswagen auf Kurs: Die Verkäufe der ID. Familie steigen kontinuierlich, teilte VW mit.

VW hält an Margenziel fest

Die Prognose fällt deswegen optimistisch aus. „Für das laufende vierte Quartal rechnen wir bereits wieder mit einem deutlich positiven Ergebnis“, sagte Seitz. Im Gesamtjahr 2021 will VW beim Umsatz über Vorjahr liegen und strebt trotz des halbleiterbedingten schwachen Ergebnisses im dritten Quartal, eine operative Umsatzrendite von bis zu 3 Prozent an. „Am angestrebten Margenziel von 6 Prozent bis 2023 halten wir unverändert fest“, betonte Seitz.

Betrachtet man nicht nur das dritte Quartal, sondern das gesamte laufende Jahr, sehen die Zahlen zudem gar nicht so schlecht aus. Volkswagen hat trotz Halbleiterkrise in den ersten neun Monaten weltweit rund 3,8 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert (+3,3 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum). Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum auf 55,5 Milliarden Euro (+18 Prozent), das operative Ergebnis lag mit 1,6 Milliarden Euro um 2,6 Milliarden Euro über Vorjahr.

Von Steffen Schmidt