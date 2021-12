Im Vorfeld der VW-Aufsichtsratssitzung am Donnerstag deutet sich eine wichtige Personalie an: Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass der bisherige Chefjurist Manfred Döss Nachfolger von Hiltrud Werner an der Spitze des Rechtsressorts im Konzernvorstand werden soll. Zudem soll ein neues Ressort Digitales geschaffen werden.