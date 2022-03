Wolfsburg

Die Marke Volkswagen hat am Mittwochvormittag ihr Geschäftsergebnis für das Jahr 2021 vorgestellt. Trotz Pandemie und Lieferengpässen erwirtschaftete Volkswagen einen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro und eine Rendite von 3,3 Prozent. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 4,9 Millionen Autos (2020 waren es 5,3 Millionen) verkauft und einen Umsatz von 76 Milliarden Euro generiert – ein Plus von sieben Prozent. Markenvorstand Ralf Brandstätter erwartet für 2022 noch bessere Zahlen, „aber alles steht wegen des Krieges in der Ukraine und der weltweiten Lieferengpässe unter Vorbehalt“, betonte er während der Vorstellung der Geschäftszahlen in Wolfsburg.

Die wenigen Chips wurden in margenstärkere E-Autos verbaut

Volkswagen musste auch 2021 mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpfen: Wegen des Chipmangels standen die Bänder im Wolfsburger Stammwerk lange still, die verfügbaren Chips wurden nach Sachsen zur Produktion der renditestärkeren Elektro-Modelle ID.3 und ID.4 weitergeleitet – oder zu den margenstarken Konzerntöchtern Audi und Porsche. Aber spätestens im zweiten Halbjahr 2022 erwartet Volkswagen eine Verbesserung der Halbleiterversorgung. Auch an der Verbesserung des Kabelbaum-Engpasses arbeite man, betonte Produktionsvorstand Christian Vollmer.

Es geht wieder los: Im Wolfsburger Werk läuft die Produktion langsam wieder an. Quelle: Boris Baschin

Schon jetzt beginnt VW damit, seine Werke in Deutschland langsam wieder hochzufahren. Im Wolfsburger Stammwerk startet in der kommenden Woche wieder die Golf-Produktion. In Zwickau sollen ab Anfang April wieder ID-Modelle gebaut werden, in Emden produziere man in reduzierter Form. In Osnabrück (T-Roc Cabrio) und Palmela (T-Roc) würden die Bänder normal laufen.

„2021 war ein Ausnahmejahr. In einem extrem fordernden Umfeld sind wir nicht nur operativ auf Kurs geblieben, sondern haben auch unsere Wirtschaftlichkeit nachhaltig verbessert“, sagte VW-Marken-Chef Ralf Bandstätter. „Wir sind heute deutlich profitabler, krisenfester und leistungsfähiger als noch vor einem Jahr.“ Das liege nicht zuletzt daran, dass Volkswagen seine Transformation vom Autohersteller zum Tech-Unternehmen noch einmal beschleunigt und seine Fixkosten im Vergleich zu 2019 um eine Milliarde Euro gesenkt habe. Die Umsatzrendite sei von 0,6 Prozent (2020) auf 3,3 Prozent gewachsen. Gleichzeitig habe man in Forschung und Entwicklung der Elektromobilität investiert.

VW hat 369.000 E-Autos verkauft

Denn: Volkswagen hat 2021 weltweit über 369.000 E-Autos verkauft – das ist ein Plus von 73 Prozent. 263.000 vollelektrischen Fahrzeugen (plus 97 Prozent) standen 106.000 Hybride (plus 33 Prozent) gegenüber. Neu eingeführt wurden ID.4 und ID.5 sowie in China der ID.6. Das hat Auswirkungen auf die Werke: Nach Zwickau wurden und werden auch Emden, Hannover und Chattanooga für die Produktion von E-Autos umgebaut und gehen 2022 ans Netz. 2021 startete Volkswagen auch mit Over-the-Air-Updates für die Fahrzeugsoftware – in Europa seien 100.000 Softwareaktualisierungen in Kundenfahrzeuge aufgespielt worden. 2022 sollen diese Updates auch in China und in den USA folgen.

Hoffnungsträger: Der ID.Life soll 2025 als Elektro-Einstiegsmodell auf den Markt kommen. Quelle: Britta Schulze

In diesem Jahr will Volkswagen den ID.Buzz und das ID.5 Coupe auf den Markt bringen. „Bis 2026 bringen wir jedes Jahr ein neues Elektromodell auf den Markt“, kündigte Brandstätter an. Außerdem sollen die Verbrenner Tiguan, Passat und Taigo „weiterentwickelt“ werden. 2025 soll der kompakte ID.Life auf Kundenfang gehen: ein kompaktes E-Auto, das VW für 20.000 Euro anbieten will. Für 2026 soll „Trinity“ auf den Markt kommen: ein E-Auto mit „deutlich reduzierter Ladezeit und mehr als 700 Kilometern Reichweite“.

„Trinity“ und „Campus Sandkamp“ revolutionieren Wolfsburg

Einwickelt wird Trinity ebenso in Wolfsburg wie seine zukunftsweisende SSC-Plattform. Dafür werden das neue TE-Zentrum „Campus Sandkamp“ und das „Trinity“-Werk gebaut. „Das Ziel“, so Brandstätter: „Fahrzeuge künftig in 40 Monaten statt wie bisher in 54 Monaten entwickeln.“ Im Trinity-Werk sollen E-Autos künftig in gerade einmal zehn Stunden gebaut werden.