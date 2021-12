Wolfsburg

Hinter Volkswagen liegt insbesondere eine turbulente, ja dramatische zweite Jahreshälfte. Doch überstanden ist die Krise damit noch lange nicht und bietet dazu eine spannende Kulisse für die anstehende Betriebsratswahl. Die WAZ sprach mit Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Stellvertreter Gerardo Scarpino über die weiter angespannte Situation bei Volkswagen.

WAZ: Nicht mal 400 000 produzierte Fahrzeuge, dazu die öffentliche Auseinandersetzung mit Herbert Diess und dann doch ein halbwegs versöhnlicher Abschluss mit den wichtigen Entscheidungen. Wie ist die Stimmung zum Jahreswechsel?

Cavallo: Gemischt. Auf der einen Seite herrscht Erleichterung, dass wir in der Planungsrunde gute Entscheidungen für unsere Standorte und die Zukunft des Unternehmens getroffen haben. Auch die von Ihnen erwähnte Zuspitzung im Aufsichtsrat ist vorbei und wir konnten die Dinge klären. Auf der anderen Seite können wir natürlich nicht beruhigt ins nächste Jahr gehen. Uns ins bewusst, dass es ein weiteres schwieriges Jahr wird und wir haben alle Hände voll damit zu tun, der Belegschaft zu erklären, was da auf sie zukommt.

Auch 2022 wieder unter 600 000 Fahrzeuge

WAZ: Damit meinen Sie sicherlich den anhaltenden Halbleiter-Mangel. Wird es wieder so ein Horror-Jahr?

Cavallo: Das komplette Jahresprogramm wurde noch nicht festgelegt. Aber im Moment liegen die Planungen bei 570 000 produzierten Fahrzeugen in Wolfsburg. Wobei es natürlich auch dabei Risiken gibt. Wir gehen also diesmal, anders als 2020, von vorne herein mit einem sehr niedrigen Planungsniveau ins Rennen. Deshalb ist das Unternehmen ja auch auf uns zugekommen, um Lösungen für diese geringe Auslastung zu finden.

Will beim Bonus hart verhandeln: Daniela Cavallo. Quelle: Betriebsrat

WAZ: Was bedeutet das konkret für die Beschäftigten? Personalvorstand Gunnar Kilian hat ja bereits Anpassungen des Schichtsystems ins Spiel gebracht. Müssen sich Mitarbeiter auf eine Umstellung vom Drei- auf ein Zwei-Schichtsystem einstellen?

Cavallo: Das wird wahrscheinlich in Teilen so sein. Allerdings nicht flächendeckend und überall. Dazu gibt es bereits Ideen des Unternehmens, aber noch keine konkreten Abstimmungen. Im Moment wird noch geprüft, für welche Linien das Sinn machen könnte und welche Fahrzeuge priorisiert werden. Da spielen viele Faktoren mit rein, zum Beispiel wegen der CO2-Vorgaben durch die EU auch die Motorisierung und Hybridisierung.

Scarpino: Was uns wichtig ist: Im Januar sollte Klarheit geschaffen werden, damit sich alle Beschäftigten darauf einstellen können.

Die Nachtschicht in Gefahr

WAZ: Treffen würde es dann ja wahrscheinlich die Nachtschicht?

Cavallo: Es ist klar, dass das Unternehmen die Nachtschicht aus Kostengründen bevorzugen wird. Uns ist bewusst, dass das für die Kolleginnen und Kollegen wegen der Zulagen eine sehr wichtige Schicht ist, die wir deswegen gerne halten würden. Aber ich glaube, es wird uns nicht überall gelingen. Denn unter diesen Umständen kann nicht alles weiterlaufen wie normal, sonst laufen wir Gefahr, dass die Kosten weiter aus dem Ruder laufen. Wir haben eine Gesamtverantwortung. Letzten Endes ist Wirtschaftlichkeit immer eine Voraussetzung für die Beschäftigung.

In Wolfsburg werden wohl wieder zu wenige Fahrzeuge gebaut werden können: Für 2022 rechnet das Unternehmen mit maximal 570 000 Autos. Quelle: Boris Baschin

Scarpino: Übrigens: Nur, weil wir mit dem Zukunftspakt und der Roadmap Digitale Transformation frühzeitig Beschäftigungssicherung vereinbart haben, sind wir jetzt überhaupt in der Lage, mit den Unternehmen über solche Maßnahmen zu diskutieren. Eigentlich wollten wir damit nur die Folgen von Rationalisierung und Digitalisierung abfedern. Jetzt sind sie auch der Hauptgrund, warum wir relativ gut durch die Krise gekommen sind.

WAZ: Aber haben Sie denn keine Angst, dass eine Umstellung des Schichtsystems auf Dauer sein könnte?

Cavallo: Eine Fahrzeugproduktion im hohen sechsstelligen Bereich pro Jahr ist weiter Ziel und Anspruch für unser Stammwerk. Wir gehen also erstmal davon aus, dass die Maßnahmen nur für 2022 gelten werden. Aber das ist alles abhängig von der weiteren Entwicklung und davon, ob und wann die Gegenmaßnahmen greifen.

Alles hängt an den Halbleitern

WAZ: Apropos Gegenmaßnahmen. Sie haben das Halbleiter-Management in der Vergangenheit scharf kritisiert. Gibt es da Verbesserungen?

Cavallo: Ja, es wurden auch Lehren aus der Situation gezogen, damit wir langfristig besser abgesichert sind. Aber das System ist so starr wie komplex, Besserung gelingt nicht über Nacht.

Scarpino: Volkswagen versucht, die Abhängigkeit von den Lieferanten zu verringern, beispielsweise über strategische Partnerschaften, direktere Beziehungen zu den Chip-Herstellern oder langfristige Verträge. Gleichzeitig wird am Chip-Design gearbeitet, um Komplexität abzubauen. Da haben sich die Entwicklerinnen und Entwickler zusammengesetzt.

Hofft, dass das Halbleiter-Management Wirkung zeigt: Gerardo Scarpino. Quelle: Betriebsrat

WAZ: Warum ist das nicht schon früher geschehen? Andere Autobauer machen das ja schon. Tesla etwa nutzt schon lange nur ein Chipdesign.

Scarpino: Aber Tesla ist auch nur eine Marke. Das bedeutet von Haus aus weniger Komplexität. Bei uns mit unseren vielen Marken und Modellen ist das schon schwieriger.

Cavallo: Trotzdem gab es Versäumnisse. Deswegen habe ich auch schon Anfang November klar gesagt: Die Beschäftigten sind nicht an der Situation Schuld und dürfen die Konsequenzen beispielsweise beim Thema Bonus nicht einseitig tragen.

Bonusfrage als Wahlkampfthema

WAZ: Bonus ist ein gutes Stichwort. Rechnerisch ist eigentlich nichts drin. Ein gefundenes Fressen für Ihre Konkurrenten bei der Betriebsratswahl im Frühjahr, die prompt kritisierten. Sehen Sie sich unter Druck?

Cavallo: Dass die Mitbewerber sich auf das Thema stürzen, ist normal. Aber ich weiß gar nicht, wie dort der Eindruck entstanden ist, dass wir uns mit den 1700 ausgezahlten Euro einfach zufriedengeben. Es war auch schon in der Vergangenheit so, dass nie nur der rein rechnerische Betrag ausgezahlt wurde. Wir verhandeln deswegen weiter hart, damit der Superjob, den die Kolleginnen und Kollegen unter widrigsten Bedingungen gemacht haben, honoriert wird. So hat es die WAZ im Übrigen ja vor 14 Tagen auch schon berichtet. Ich erwarte aber generell, dass sich der Wahlkampf noch weiter zuspitzt und die Forderungen der anderen Listen noch bunter werden, als jetzt schon. Ich bin jedoch auch überzeugt, dass die Belegschaft weiß, was sie an der IG Metall-Liste hat.

Scarpino: Klar ist das Thema Bonus aktuell und beeinflusst derzeit das Bauchgefühl der Belegschaft. Damit versuchen die anderen Listen jetzt zu punkten und noch auf den Zug aufzuspringen, den wir längst steuern. Generell gilt: Wir haben einen Plan, das Unternehmen langfristig in die Zukunft zu führen. Für sichere Arbeit heute und morgen. Es geht uns um die Gesamtverantwortung.

Neue Aufgaben müssen nach Wolfsburg

WAZ: Und wie sieht in dieser Zukunft die Belegschaftsentwicklung in Wolfsburg aus? Gerade auch was den Fahrzeugbau angeht?

Cavallo: Fakt ist: Durch Digitalisierung, Automatisierung und Elektromobilität werden wir im direkten Bereich tendenziell weniger Arbeitsplätze haben. Das ist aber keine neue Entwicklung. Diesem Trend können wir uns nicht verschließen, das wäre utopisch. Aber was wir können, ist dafür zu sorgen, dass neue Themen und Arbeitsplätze, die entstehen, hier am Standort Wolfsburg entstehen. Zum Beispiel, dass die Module für die neuen Fahrzeuge wie Trinity bei uns gefertigt werden. Das wird ein hartes Ringen. Aber unser Ziel ist es, auch in Zukunft industrielle Arbeit an unseren Standorten in Deutschland zu haben. Dass die Trinity-Fabrik hierher kommt, ist ein Riesenerfolg für den Industriestandort Deutschland insgesamt.

Scarpino: Eine große Rolle in der Transformation spielt die Qualifizierung. Dieses Thema wollen wir im kommenden Jahr noch stärker spielen. Wir haben bereits viele gute Programme – aber sehr lokal. Das wollen wir weiter ausbauen und vernetzen. Und es gibt bei VW eine gute Chance, die Menschen für die neuen Aufgaben und technologischen Herausforderungen zu qualifizieren.

Der ID.3 als Türöffner

WAZ: In der Planungsrunde konnten Sie den ID.3 nach Wolfsburg bringen und so Ihre Forderung nach einem frühen E-Modell für den Standort durchsetzen. Auch hier zeigen sich ihre Mitbewerber bei der Betriebsratswahl skeptisch. Die Stückzahl des ID.3 sei zu gering und tauge nicht, um die Auslastungsprobleme zu beheben, sagt etwa Frank Patta.

Cavallo: Es ist klar, dass der ID.3 in dieser Stückzahl Wolfsburg alleine nicht ausfüllen wird. Aber er gibt uns einen großen Vorteil: Flexibilität in der Produktion. Der ID.3 ist der Einstieg und muss nicht das Ende sein. Wenn wir merken, dass die Kapazitäten in Zwickau sich dem Ende neigen, kann auch in Wolfsburg mehr produziert werden.

Scarpino: Es ist schon bemerkenswert, welche Vorschläge wir von anderen Listen zum Thema Auslastung hören. Bisher beschränkten sich diese Ideen allesamt darauf, Wolfsburg müsste anderen Standorten im In- und Ausland einfach die dortigen Produkte abgraben. Ich kann da nur feststellen: Das ist nicht das Niveau, auf dem wir als Volkswagen-Familie in unseren Mitbestimmungsgremien unterwegs sind.

Von Steffen Schmidt