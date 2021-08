Wolfsburg

Der Chipmangel hat die Automobilindustrie weiter fest im Griff. Bei Volkswagen sorgt er seit Anfang des Jahrs immer wieder für Kurzarbeit in der Produktion. Viele tausende Autos konnten nicht produziert werden. Nun trifft die Halbleiter-Krise auch die Volkswagen-Kunden: Der Autobauer hat die Ausstattungsvarianten bei zwei seiner Erfolgsmodelle reduziert.

So sind die Basisvarianten des in Wolfsburg produzierten Golfs und des in Zwickau gebauten E-Autos ID.3 jetzt aus den Konfiguratoren geflogen. Kunden können die beiden Modelle nur noch in den höherwertigen Varianten bestellen. Volkswagen reagiert damit auf den weiter akuten Halbleiter-Mangel. Weil die nötigen Elektronikchips nicht in voller Menge zu bekommen sind, beschränkt man sich nun auf die Produktion und den Verkauf der teureren, hochwertigeren Fahrzeugvarianten.

Kunden müssen teurere Varianten wählen

Für den Golf heißt das konkret: Die Variante mit der schwächsten Motorisierung, dem 90 PS starken 1.0 TSI, ist nicht mehr verfügbar. Der Einstiegspreis für das Modell liegt bei 20 395 Euro. Die Kunden müssen jetzt auf teurere Varianten zurückgreifen. Im Falles des Golfs fällt diese Maßnahme allerdings nur geringfügig ins Gewicht. Denn: Die Basisvariante ist sowieso kaum nachgefragt. Lediglich 2 bis 3 Prozent der Kunden entscheiden sich für den Basisgolf. Renner sind hingegen vor allem der hochwertige GTI oder auch der Plug-In-Hybrid GTE.

Golf-Produktion im VW-Werk: Die Basisversion wird aktuell nicht mehr angefertigt – wegen Chipmangels. Quelle: Julian Stratenschulte/ dpa

Beim vollelektrischen ID.3 sieht die Sache schon anders aus. Dieser war bisher in drei verschiedenen Akku-Varianten verfügbar: Der Pure-Version mit einer 45-kWh-Batterie, der Pro-Version mit 58-kWh-Batterie und der Pro S-Version mit 77 kWh-Batterie erhältlich. Etwa 20 Prozent der Kunden entschieden sich dabei für den Pure mit einem Einstiegspreis von rund 32 000 Euro – ebenfalls der geringste Anteil unter den Bestellungen. Stattdessen müssen die Kunden für ihren ID.3 nun mindestens rund 37 000 beziehungsweise sogar 42 500 Euro berappen.

Basisversionen wohl erst 2022 wieder bestellbar

Oder eben Geduld beweisen. Denn: Der Wegfall der Basisversionen bei ID.3 und Golf soll nur temporär sein. Entspannt sich die Lage auf dem Halbleitermarkt werden auch die Sparversionen wieder bestellbar sein. „Aufgrund der anhaltenden Versorgungsengpässe bei Halbleitern kommt es aktuell insgesamt zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit bei verschiedenen Einstiegsmodellen. Also haben wir uns dazu entschieden, das Angebot zeitweise zu reduzieren – bereits bestellte Fahrzeuge werden natürlich produziert!“, erklärt Volkswagen dazu.

Wer sein Basisversion also schon bestellt hat, bekommt diese auch geliefert. Alle anderen Interessenten müssen wohl bis ins neue Jahr warten. Aktuell rechnet Volkswagen damit, dass Neubestellungen der betroffenen Fahrzeuge dann wieder möglich sein werden.

Von Steffen Schmidt