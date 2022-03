Wolfsburg-Warmenau

Aufatmen im Wolfsburger Stadtteil Warmenau: Die mehr als zwei Milliarden Euro teure neue Trinity-Fabrik von Volkswagen wird sich nach Angaben der Stadt fast ausschließlich auf Flächen nördlich der B188 beschränken. Das jedenfalls betonte am Montag die Stadt Wolfsburg auf AZ/WAZ-Anfrage. Einzige Ausnahme davon sei eine Fläche südlich der Hannoverschen Straße zwischen Warmenau und Kästorf (Fläche 4). Volkswagen äußert sich auf AZ/WAZ-Nachfrage noch nicht zu Detailplanungen.

Grafik zur Trinity-Planung stiftet Verwirrung

Hintergrund der Aufregung: Auf einer Grafik mit den bei Warmenau ausgeschriebenen Industrie- und Gewerbeflächen, die der AZ/WAZ am Freitag im Zuge der VW-Entscheidung aus Kreisen des Aufsichtsrats zugespielt wurde, sind auch zwei Flächen südlich der Bundesstraße direkt nördlich der Warmenauer Wohnbebauung als Bestandteil der Trinity-Planungen gekennzeichnet.

Wo in Warmenau werden die Werkshallen gebaut? Die Informationen dieser Karte wurden der WAZ aus VW-Aufsichtskreisen zugespielt. Die Stadt dementiert, dass die Flächen A und 3 Teil der Trinity-Planungen sind. Quelle: Google Maps/WAZ-Montage

Es handelt sich dabei um eine Fläche, auf der aktuell sowohl der Großhandel Metro als auch das Unternehmen Ceva Logistics ansässig sind, sowie um das unbebaute Gebiet direkt östlich davon bis zur Verbindungsstraße zwischen Brackstedt und Kästorf, auch „Am Haselborn“ genannt. Auf der Grafik sind diese Flächen mit A und 3 gekennzeichnet. Bei beiden handelt es sich zwar grundsätzlich um Gewerbegebiete, sie seien allerdings keinesfalls Teil der Trinity-Planungen, so die Stadtverwaltung.

Weilmann: Es geht nur um Flächen nördlich der B188

Beide Flächen befinden sich zudem in Privatbesitz oder gehören der Stadt. „Die Eigentümer haben mir versichert, dass sie die Flächen nicht veräußert haben“, sagte Warmenaus Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns im Gespräch mit der AZ/WAZ. Sie und viele Warmenauer hatten die Berichterstattung erschrocken zur Kenntnis genommen. In dem vor einigen Wochen getroffenen Beschluss im Ortsrat und im Rat der Stadt Wolfsburg waren die beiden südlichen Flächen nicht aufgeführt. Auch Oberbürgermeister Dennis Weilmann versicherte der AZ/WAZ: „Gegenstand der Planungen sind nur die Flächen nördlich der B188.“ Die südlichen Flächen seien kein Thema.

„Deswegen habe ich mich ja sofort erkundigt“, berichtet Jahns. „Nun sind wir erleichtert, dass diese Flächen nicht auch noch dazukommen“, sagt sie. Auch Dennis Weilmann versucht die Warmenauer zu beruhigen: „Wir werden die Bürgerinnen und Bürger vor Ort von Anfang an mit einbeziehen. Sie werden am gesamten Prozess beteiligt.“ Es werde einige öffentliche Veranstaltungen zu den Trinity-Plänen geben – „aber jetzt beginnt für uns erst einmal intern die Planung.“

Schon im Frühjahr 2023 soll’s losgehen

Baubeginn des Mega-Projekts, das wesentlich zur Zukunftssicherung von Arbeitsplätzen in der gesamten Region beiträgt, soll bereits im Frühjahr 2023 sein. Ab 2026 soll dort das ultramoderne Fahrzeugprojekt Trinity in nur zehn Stunden pro Einheit vom Band laufen. Über die ausführliche Mitteilung von Freitag hinaus äußert sich VW bisher nicht zu Detailplanungen. Volkswagen werde sich aber eng mit den zuständigen Behörden sowie den einzelnen Interessensgruppen und den Einwohnern austauschen, bekräftigte eine VW-Sprecher am Montag im Gespräch mit der AZ/WAZ.

Gleiches hatte auch die Betriebsratschefin Daniela Cavallo bereits versprochen. Zum Bau der Fabrik müsse auch gehören, alle Interessengruppen einzubinden. „VW wird bei Trinity eine Vorbildfunktion auch in Puncto Dialogfähigkeit einnehmen“, versichert Cavallo.

Von Steffen Schmidt und Carsten Bischof