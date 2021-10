Klassiker und Neuerscheinung - Königliches Vergnügen: So fühlt sich die Fahrt in den noblen Bentleys an

WAZ-Redakteur Carsten Bischof wollte einmal im Leben Bentley fahren – und durfte sich hinters Steuer von gleich zwei Edel-Briten setzen: dem Klassiker T2 und der Neuerscheinung Flying Spur. Wie’s war? Das ist hier zu lesen...