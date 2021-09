Wolfsburg

Aus Wolfsburg kennt man sie bereits: Rund 80 Wochen lang standen im gesamten Stadtgebiet mobile Schnellladesäulen und ermöglichten E-Auto-Fahrern das kostenlose Laden ihres Fahrzeugs, bevor sie in diesem Jahr wieder abgebaut wurden. Die Prototypen waren zusammen mit den Schnellladeparks von Ionity Teil des Geburtstagsgeschenks Volkswagens an die Stadt Wolfsburg. Nun hat Volkswagen die Technologie zusammen mit dem Energieunternehmen E.ON weiterentwickelt. Ergebnis: Die flexible Ladesäule „E.ON Drive Booster“, die jetzt auf den Markt kommt.

E.ON-Vertriebsvorstand Patrick Lammers und Volkswagen Konzernvorstand Technik Thomas Schmall haben den ersten E.ON Drive Booster jetzt in Essen in Betrieb genommen. Das innovative Produkt soll Schnellladen günstiger und einfacher machen – sowohl für die Betreiber als auch für Kunden. Denn: Der flexible Schnelllader kommt ohne Tiefbau und Anpassung des Netzanschlusses aus, kann aber trotzdem gleichzeitig zwei E-Autos mit bis zu 150 kW laden.

Neuer Schnelllader soll Ausbau der Infrastruktur beschleunigen

Volkswagen und E.ON wollen damit den Ausbau eines dichten, öffentlichen Netzes mit Schnellladestationen – wie es für den weiteren Erfolg der E-Mobilität notwendig ist – deutlich beschleunigen. „Der Ausbau der Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Um E-Autos noch attraktiver zu machen, brauchen wir viele und leistungsfähige Ladesäulen. Denn rund ein Drittel der Deutschen kauft keine E-Autos, weil für sie die Zahl der Ladesäulen nicht ausreicht. Ich bin stolz darauf, dass wir mit dem ’E.ON Drive Booster’ Unternehmen und Kommunen, die mit geringem Aufwand schnelle Ladesäulen errichten wollen, ab sofort ein attraktives Angebot machen können“, kommentiert Patrick Lammers.

Volkswagen nimmt den Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Unternehmungen wie Ionity schon seit längerer Zeit selbst in die Hand. Bis 2025 will der Autobauer zusammen mit Partnern die Anzahl an Schnellladern in Europa verfünffachen. „Bei der Zusammenarbeit mit E.ON kommt die von Volkswagen Group Components entwickelte und produzierte Schnellladesäule zum Einsatz. Sie ist für den zügigen Ausbau von Ladeinfrastruktur ideal geeignet, weil Zeitaufwand und Kosten der Installation gering sind“, freut sich Thomas Schmall.

Batterie-Speicher macht schnelles Laden möglich

Die Technologie dahinter ist schnell erklärt: Der „E.ON Drive Booster“ muss seinen Strom nicht direkt aus dem Stromnetz beziehen, sondern verfügt – so wie die Wolfsburger Prototypen – über einen integrierten Batteriespeicher von 200 KW. Ein normaler Stromanschluss, wie ihn zum Beispiel jeder Supermarkt hat, und die interne Batterie liefern zusammen die Leistung, die nötig ist, um parallel zwei E-Autos mit bis zu 150 Kilowatt Leistung zu laden. 200 Kilometer Reichweite können so in gerade einmal 15 Minuten „getankt“ werden – vorausgesetzt, das Auto verfügt über die entsprechende Ladetechnik.

Die neuen Schnellladen basieren auf den in Wolfsburg bekannten flexiblen Schnellladesäulen. Quelle: Roland Hermstein

Zudem hat Volkswagen gegenüber den aus Wolfsburg bekannten Prototypen einige Verbesserungen vorgenommen. Bedeutete ein leerer Energiespeicher bei diesen noch, dass die Nutzer ihr Auto gar nicht mehr laden konnten, ist das bei den neuen Modellen anders. „Auch bei leerem Speicher kann mit bis zu 40kW aus dem Netz geladen werden“, erklärt ein Volkswagen-Sprecher auf WAZ-Anfrage.

Mögliche Ladeleistung kann per App übermittelt werden

Dementsprechend schnell füllt sich auch der Energiespeicher wieder: Innerhalb von rund vier Stunden ist die Schnellladesäule wieder voll betankt. So lange müssen Nutzer allerdings nicht auf die volle Ladeleistung warten. „Es kann deutlich früher wieder parallel mit mehr als 100kW Leistung geladen werden“, so der Sprecher.

Neu und verbessert ist auch die digitale Vernetzung des Schnellladers. War es bei den Prototypen noch so, dass die Nutzer erst vor Ort erkennen konnten, ob sie ihr Auto laden konnten und darüber hinaus auch keine Informationen über den Ladestand des Energiespeichers hatten, ist genau dies nun möglich. „Die Ladesäule übermittelt die Verfügbarkeit und alle 15 Minuten den internen Ladezustand an das Betreiberbackend. Dort kann die maximal verfügbare Ladeleistung aus diesem Wert abgeleitet und an eine App übertragen werden“, erklärt der VW-Sprecher. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Betreiber-Backend und die entsprechende App diese Funktionen unterstützen.

Der Clou an den neuen Schnellladern: Auch eine normale Ladesäule soll unkompliziert zu einem Booster upgegraded werden können. Neue Standorte könnten so schnell und kostengünstig erschlossen werden, so Volkswagen. Ein aufwendiger Umbau der Infrastruktur entfalle ebenso wie Tiefbauarbeiten. Die Wolfsburger können sich also Hoffnungen machen, dass sie die lieb gewonnen flexiblen Schnellladesäulen – nun in verbesserter Form – schnell wieder zu Gesicht bekommen.

Von Steffen Schmidt