VW und Corona: Das sind die Schutzmaßnahmen in der Produktion

Überall steigende Corona-Zahlen, strenge Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren im Nachbarlandkreis Gifhorn: Die zweite Pandemiewelle hat Deutschland fest im Griff. Ein Lockdown der gesamten Wirtschaft wie im Frühjahr will man allerdings vermeiden. Bei Volkswagen heißt das Instrument Nummer eins gegen Corona: Homeoffice. Doch was ist mit den Arbeitern in der Produktion, für die das Arbeiten von Zuhause aus nicht möglich ist? Diese werden nicht vergessen, versichert Volkswagen und verweist auf die weiterhin gültigen Maßnahmen aus dem sogenannten 100-Punkte-Plan zum Wiederanlauf, der im Zuge des ersten Lockdowns entwickelt wurde.

Das Dokument, in dem auf 215 Seiten genauestens beschrieben wird wie VW die Mitarbeiter vor einer Ansteckung schützen will, gilt mittlerweile als eine Art „Gold-Standard“ in der Industrie, wurde weit über 120 000 Mal von Lieferanten und anderen Unternehmen heruntergeladen. Der Plan bildet laut VW die Grundlage für alle Standorte und Marken und werde seit der ersten Veröffentlichung im April kontinuierlich an die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst.

Ampelsystem zur Klassifizierung der Arbeitsplätze

Grundlage der Schutzmaßnahmen in der Produktion ist eine Einteilung sämtlicher Arbeitsplätze entlang ihres Risiko-Potenzials. „Zur Einhaltung der Mindeststandards ist der Vorgesetzte in Abstimmung mit dem Betriebsrat in der Pflicht, jeden einzelnen Arbeitsplatz hinsichtlich einer Ampellogik zu klassifizieren“, erläutert das Unternehmen. Für „rote“ Arbeitsplätze, bei denen der Abstand kleiner als 1,5 Meter ist, gelten dann zum Beispiel strengere Vorgaben, als für „grüne“ Arbeitsplätze. Dazu gehöre etwa eine Ausstattung mit entsprechendem Mund- und Nasenschutz sowie Handschuhen oder auch die Einschränkung der Teamrotation, um Kontakte innerhalb der Belegschaft zu begrenzen.

Arbeiten mit Schutzmaske: Die Corona-Regeln werden auch in der Produktion von Volkswagen eingehalten. Quelle: dpa

Anhand der Ampel-Klassifizierung ist auch der Einsatz von Beschäftigten, die den Risikogruppen angehören, geregelt. „Es gibt eine klare Definition, auf welchen Arbeitsplätzen Beschäftigte mit besonders definierten gesundheitlichen Risiken ihre Tätigkeit aufnehmen dürfen. Sie dürfen weiterhin auf ’grün’ und ’gelb’ klassifizierten Arbeitsplätzen arbeiten. Auf ’roten“ dürfen sie nach wie vor nicht eingesetzt werden, um diese Beschäftigtengruppe besonders zu schützen“, erklärt eine VW-Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Um als Angehöriger einer Risikogruppe eingestuft zu werden, bedarf es allerdings einer Bewertung durch das VW-Gesundheitswesen. Relevante Vorerkrankungen sind etwa Diabetes, Asthma, Krebs oder Herz-Kreislauf-Krankheiten.

Kontakte sollen minimiert werden

Daneben hat Volkswagen zahlreiche weitere Schutzmaßnahmen auf dem Werksgelände umgesetzt: Wege-Regelungen, Markierungen von Stehflächen oder Absperrungen und Trennwände sollen die Mitarbeiter auf Abstand halten. In den Pausenräumen sind Plexiglastrennscheiben installiert. Reinigungsintervalle wurden verkürzt und die Mitarbeiter sind angehalten, Arbeitsgeräte oder Fahrzeuge wie Stapler regelmäßig zu desinfizieren. Hinzu kommt eine groß angelegte Info-Kampagne zum Thema Hygiene. Durch Entkopplung der Schichten und die Ausweitung der Gleitzeit versucht VW zudem, die Kontakte zwischen den Beschäftigten weiter zu minimieren.

Das alles zeige Wirkung. „Rückblickend auf die vergangenen Monate seit dem Beginn der Pandemie zeigen unsere Auswertungen, dass unsere umfassenden und frühzeitig eingeleiteten Maßnahmen greifen. So liegen die Inzidenzwerte der deutschen Werke weiterhin deutlich unter dem Niveau der umgebenden Regionen“, bilanziert Volkswagen. In Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern habe man festgestellt, dass Infektionsketten in der Vergangenheit meist nicht am direkten Arbeitsplatz entstanden, sondern das größte Risiko von Kontakten im privaten Umfeld ausgeht.

Auch in diesem Bereich setze Volkswagen deswegen auf Sensibilisierung der Mitarbeiter. Man empfehle den Mitarbeitern ganz aktuell, Fahrgemeinschaften auf maximal zwei und möglichst immer dieselben Personen zu begrenzen.

