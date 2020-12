VW startet Vorverkauf: Arteon R kann jetzt bestellt werden

Wolfsburg

Volkswagen bringt den Arteon und Arteon Shooting Brake jetzt in den sportlichen Topversionen der R-Reihe auf den Markt. Arteon R und Arteon R Shooting Brake sind mit einem 235 kW (320 PS) starken und effizienten Vierzylinder-Turbomotor (TSI) ausgestattet. Die hohe Leistung überträgt ein neuer Allradantrieb an die vier Räder. Die Fastback-Version mit ihrer Heckpartie im Coupéstil kostet in Deutschland rund 61 000 Euro; der Shooting Brake startet zu einem Preis von etwas mehr als 62 000 Euro.

Der 320-PS-TSI sorgt für souveräne Fahrleistungen. In nur 4,9 Sekunden beschleunigen beide Arteon R auf Tempo 100; bei 250 km/h wird der Vortrieb elektronisch abgeregelt. Über ein optionales „R-Performance“-Paket können die zwei Volkswagen mit offener Höchstgeschwindigkeit bestellt werden; sie steigt in diesem Fall auf 270 km/h.

Bei Druck auf die blaue R-Taste im Lenkrad wird es richtig sportlich

Das sportlichste Zusammenspiel aller Antriebs- und Fahrwerksparameter ist per Direktzugriff über eine blaue „R“-Taste im Multifunktionssportlenkrad abrufbar: der Motor, das Getriebe, das DCC-Fahrwerk samt Lenkung und die Regelsysteme werden dabei über die Fahrprofilauswahl in einen „Race“-Modus versetzt.

Mit ihrem weitreichend individualisierten Design und einer exklusiven Ausstattung sind der Arteon R und Arteon R Shooting Brake ganz typische „R“-Modelle. Zur Exterieur-Ausstattung gehören neu designte „R“-Stoßfänger, Spiegelkappen in einer mattierten Chromoptik, eine „R“-Logo-Projektion im Bereich der Vordertüren, eine 18-Zoll-R-Performance-Bremsanlage mit blauen Bremssätteln und 18-Zoll-Leichtmetallräder. Optisch und akustisch präsent: die neue, serienmäßige Sportabgasanlage von Volkswagen R mit jeweils zwei trapezförmigen Metallendrohren.

