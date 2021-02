Wolfsburg

Das Schneechaos hatte Wolfsburg am Sonntag und auch noch am Montag fest im Griff. Auf Volkswagen hatte der Schneesturm aber offenbar nur kleine Auswirkungen. Obwohl viele Straßen und Autobahnen nur schwer oder teilweise sogar gar nicht befahrbar waren, lief die Produktion bei VW laut Unternehmen so gut wie nach Plan. Aufgrund des großen Einsatzes des werksinternen Räumdienstes konnten die Mitarbeiter im Wolfsburger Werk ihre Arbeit wie gewohnt antreten.

Nur kleinere Verzögerungen in der Produktion

„Die Produktion an den deutschen Standorten von Volkswagen ist insgesamt ohne größere Einschränkungen in die Woche gestartet“, sagte ein VW-Sprecher am Montag auf WAZ-Anfrage. Grundsätzlich hätten sich die Werke sehr gut auf die extreme Wettersituationen vorbereitet, so dass es wegen Eis und Schnee nicht zu Produktionsausfällen gekommen sei. „Der interne Shuttle-Bus im Werk Wolfsburg fährt aktuell ohne große Verzögerungen, auch bei der Materialversorgung gibt es derzeit keine Engpässe“, so der Sprecher. Lediglich die ID.-Produktion in Zwickau lief am Montagmorgen aufgrund von witterungsbedingt verspäteten Zulieferungen leicht gedrosselt an, die Situation hatte sich aber bis Montagmittag wieder entspannt.

Selbst wenn sich die Wetterlage nicht entspannt, sieht sich VW gut aufgestellt. „Für weitere Schneefälle in den kommenden Tage haben sich die Werke teilweise zusätzlich gerüstet, so dass weiterhin nicht mit größeren Behinderungen zu rechnen ist. Trotz der erheblichen Einschränkungen im Lkw- und Bahnverkehr gibt es aktuell noch keine Ver- oder Entsorgungsengpässe“, so der VW-Sprecher.

Winterdienst seit Freitagabend rund um die Uhr im Einsatz

Dass die Frühschicht in der Produktion im Stammwerk ihre Arbeit am Montag ohne große Verzögerungen aufnehmen konnte, ist dem werksinternen Facility Management zu verdanken. Dort setzte man quasi Himmel und Hölle in Bewegung. Seit Freitagabend der erste Schnee fiel, arbeitet das Facility Management im 24-Stunden-Dauereinsatz. Über das gesamte Wochenende wurden permanent die Wege und Straßen im Werk, sowie die Zuwegungen zu den Mitarbeiterparkplätzen von Schnee und Eis geräumt. Um diese Mammutaufgabe zu bewältigen, wurden nach WAZ-Informationen nicht nur zahlreiche Fremdfirmen engagiert, sondern auch Mitarbeiter, die normalerweise nicht mit dem Winterdienst betraut sind, als Verstärkung rekrutiert.

Trotz aller Mühen hat sich die Werksleitung aber dazu entschlossen, das Radfahren außerhalb der Hallen auf dem gesamten Gelände zu verbieten. Zu groß sei bei dieser Witterung die Sturzgefahr. Bereits in der letzten Woche sei es vereinzelt zu Stürzen von Radlern gekommen, weshalb man nun reagiere. Das Verbot gilt zunächst für die gesamte Woche bis zum Sonntag, 14. Februar.

