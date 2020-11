Tappenbeck

Die Corona-Krise hat den Transformationsdruck auf die Automobilbranche verschärft: Das bekommt mit Bertrandt jetzt auch ein großes Unternehmen unter den Dienstleistern für die Autoindustrie und einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region zu spüren. Am Standort in Tappenbeck stehen zahlreiche Jobs auf der Kippe.

„Nach aktuellem Planungsstand müssen wir davon ausgehen, dass wir die Anzahl der Stellen um rund 200 reduzieren müssen. Dazu werden wir zeitnah Gespräche mit unseren Betriebsräten führen“, bestätigt das Unternehmen auf WAZ-Anfrage. Die Belegschaft wurde bereits im Rahmen einer digitalen Betriebsversammlung über die Situation informiert.

Unternehmen sucht nach sozialverträglichen Lösungen

Wie viele Stellen genau gestrichen werden müssen, steht derweil noch nicht fest. „Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen validieren wir die Situation natürlich fortlaufend, um letztendlich so wenig wie möglich Stellen tatsächlich abbauen zu müssen“, so das Unternehmen. Dabei möchte sich Bertrandt um sozialverträgliche Lösungen bemühen. Dazu gehöre auch, „dass Kollegen zeitweilig in anderen Bereichen eingesetzt werden, oder auch dauerhaft neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Gründe für den bevorstehenden Stellenabbau liegen im Strukturwandel. „Die Automobilbranche befindet sich einem großen, mehrjährigen Transformationsprozess. So werden zum Beispiel auch Forschungs- und Entwicklungsbudgets zunehmend von den klassischen Bereichen auf neue Technologien verlagert“, erklärt Bertrandt. Hinzu komme ein erhöhter Kostendruck. Die Corona-Krise habe diese Situation noch verschärft. Ergebnis: Die Aufträge, die für den Standort Tappenbeck natürlich von Volkswagen kommen, werden weniger. „Wir sehen uns inzwischen in einzelnen Leistungsfeldern einer nachhaltigen Reduzierung von Projektumfängen gegenüber“, so das Unternehmen.

Standort insgesamt nicht in Gefahr

Trotz der allgemein angespannten Situation überrascht der Stellenabbau in Tappenbeck dennoch. Bertrandt hatte gerade erst massiv in die Standorte rund um Wolfsburg investiert und unter anderem neue E-Prüfstände errichtet. Der gesamte Standort ist deswegen nicht in Gefahr, wie das Unternehmen bekräftigt: „Mit dem Bertrandt Powertrain Solution Center investieren wir in attraktive Dienstleistungen zu den Trendthemen der Automobilindustrie. Diese Investitionen sichern uns eine dauerhafte und zukunftsorientierte Auslastung und damit die langfristige Sicherung Arbeitsplätzen.“ Um die wegfallenden Aufträge und Projekte in den traditionellen Feldern zu kompensieren, reicht dies allerdings nicht aus.

Von Steffen Schmidt