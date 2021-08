VW-Vorstand Hiltrud Werner: Der Dieselskandal ist intern abgeschlossen

Wolfsburg

Eigentlich endet der Vertrag von Hiltrud Werner als VW-Konzernvorstand für Recht und Integrität im Januar 2022 – doch ihre Arbeit sieht sie noch lange nicht als beendet an. Gerade in der Transformation der Autoindustrie müssten Recht, Compliance und Integrität im Konzernvorstand verankert bleiben, sagte sie jetzt in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Ihre Bereitschaft für eine weitere Amtszeit habe sie bereits bekundet.

Im Dieselskandal seien keine neuen Erkenntnisse mehr zu erwarten

Hiltrud Werner stieg 2017 in den Konzernvorstand auf und war maßgeblich an der Aufarbeitung des Dieselskandals beteiligt. Gemeinsam mit dem von den US-Behörden eingesetzten Aufseher Larry Thompson habe sie die Compliance-Verfahren (die Einhaltung von Regeln) überwacht. Die interne Untersuchung des Dieselskandals hält sie – ebenso wie der VW-Aufsichtsrat – für abgeschlossen, denn: „Es gibt im Unternehmen keine Dokumente, die wir jetzt noch untersuchen könnten, um zu weiteren Erkenntnissen zu gelangen. Es sind in den letzten fünf Jahren Petabyte von Dokumenten analysiert worden, um Sachverhalte aufzuklären“, sagte sie der FAZ.

Allerdings gehe die juristische Aufarbeitung weiter: „Es wird noch mehr als fünf Jahre dauern, bis weltweit alle Verfahren abgeschlossen sind. Wir werden also immer wieder in den nächsten Jahren Nachrichten über Verfahren im Dieselskandal lesen und hören. Es sind komplexe juristische Verfahren.“ Dem früheren Konzern-Chef Martin Winterkorn wirft sie „fahrlässige Pflichtverletzung“ vor: „Deswegen haben wir den Vergleich über einen Schadenersatz mit ihm und anderen Managern geschlossen.“

Volkswagen „hat eine Lektion gelernt“

Allerdings sieht sie ein strukturelles Problem bei Volkswagen, das den Dieselskandal erst ermöglicht habe: „Der Aufsichtsrat hat das Vorstandsressort für Integrität und Recht nach Aufdeckung des Dieselskandals aber gerade geschaffen, weil klar war, dass wir bei Volkswagen Anpassungen in unseren internen Prozessen vornehmen müssen, damit Manager unterhalb des Vorstands nicht Entscheidungen treffen, von denen sie glauben, sie seien im Unternehmensinteresse, schaden dabei aber massiv. Diese Lektion haben wir gelernt.“

Integrität und Recht seien gerade jetzt von großer Bedeutung: „Wir sprechen derzeit mit der Wende zur Elektroauto und der Digitalisierung vom größten Umbruch in der Geschichte der Automobilindustrie. Da verändern sich Geschäftsmodelle, Lieferanten und Prozesse – und da müssen wir das Verständnis für richtige Haltung und Verhalten, für Recht und Integrität in diesem Umbruch gleich mit einweben“, betonte sie. Gerade in der Transformation sei es schwierig, die Balance zwischen gesundem und ungesundem Veränderungsdruck zu halten.

Hiltrud Werner möchte über Januar hinaus im VW-Vorstand bleiben

Deshalb sieht sie ihre Arbeit bei Volkswagen noch nicht als beendet an und habe die Bereitschaft bekundet, „meinen Beitrag in dieser Zeit der Transformation zu leisten“. Die Entscheidung darüber treffe aber der Aufsichtsrat. Seit Wochen wird in verschiedenen Medien darüber spekuliert, dass Werners Vertrag nicht verlängert werden soll. Als Hauptgrund wird „die Missstimmung“ zwischen ihr und Konzern-Chef Herbert Diess genannt.

Von Carsten Bischof