Wolfsburg

Zehn Jahre lang war Prof. Dr. Carl H. Hahn Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen. In dieser zeit prägte er das Unternehmen maßgeblich und stellte wichtige Weichen für die Zukunft. Grund genug auch für Volkswagen, ihm zu seinem 95. Geburtstag am 1. Juli zu gratulieren.

Vor allem würdigte Volkswagen in der Mitteilung Hahns Offenheit, Neugier und Weitsicht. „Schon früh glaubte Hahn an den Erfolg in China und war der Erste, der nach der deutschen Wiedervereinigung die Automobilindustrie in Sachsen neu aufstellte.“

Weichenstellung in China

Insbesondere mit dem Markeneintritt in China sowie durch die Entwicklung des Bundeslandes Sachsen zum hochmodernen automobilen Standort für Elektromobilität und Digitalisierung habe er den bis heute anhaltenden Unternehmenserfolg geprägt. „Was seinerzeit großer unternehmerischer Mut und Weitblick war, trägt bis heute maßgeblich zur Identität des Volkswagen Konzerns bei“, schreibt das Unternehmen.

In seiner Zeit bei Volkswagen habe stets eine konsequente Globalisierungsstrategie verfolgt. Dabei habe der chinesische Markt, den er als Vorstandsvorsitzender von Anfang an auf seiner Agenda hatte, eine Schlüsselrolle eingenommen. „Noch vor allen Wettbewerbern erkannte Hahn das Potenzial und bereits 1983 begann Volkswagen mit einer Probemontage des Santana in Shanghai. Nur ein Jahr später unterzeichnete Volkswagen ein Joint Venture mit der chinesischen Regierung und der Grundstein für eine neue, gemeinsam betriebene Automobilfabrik in Shanghai wurde gelegt“, so Volkswagen. Dass der damalige Volkswagen Chef den richtigen Instinkt bewies, danke man ihm in China bis heute. So wurde Hahn noch 2018 zum „Mann des Jahres“ gekürt.

Immense Bedeutung für Sachsen

Ein genauso wichtige Rolle habe Hahn bei der Entwicklung des Industriestandortes Sachsen gespielt. „Nach dem Mauerfall war er einer der Ersten, der in den Standort investierte, indem er Volkswagen nach Zwickau brachte. Heute steht fest, dass dies der richtige Schritt war“, schreibt Volkswagen mit Blick auf das Vorzeige-Werk für E-Autos in Zwickau.

Unvergessen sei zudem Hahns Arbeit in den USA. Vor allem mit seinem Mitwirken an der Werbekampagne „Think Small“ habe er etwas damals Revolutionäres und heute Ikonisches geschaffen.

Das Interesse an Volkswagen und der weiteren Unternehmensentwicklung habe Carl H. Hahn bis heute nicht verloren. „Heute wünschen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Volkswagen Standorte ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Carl H. Hahn alles Gute zu seinem 95. Geburtstag“, schließt das Volkswagen-Schreiben.

Von der Redaktion