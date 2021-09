Wolfsburg/München

Die interessanteste Anreise zur IAA Mobility in München dürfte VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer gehabt haben: Er setzte sich kurzerhand ins 2013-Spirtsparwunder VW XL1 und berichtet davon auf dem Karriereportal LinkedIn.

Hintergrund: Offiziell läuft die Automobil- und Mobilitätsausstellung von Dienstag bis Sonntag, 7. bis 12. September. Aber Volkswagen nutzt traditionell den Vortag für einen sprichwörtlichen Paukenschlag – diesmal war es die Vorstellung der spektakulären Elektro-Kleinwagen-Studie ID.Life. Er wird so nicht in Serie gehen, soll aber einen ersten Blick auf die vollvernetzte, nachhaltige und elektrische Zukunft der Marke Volkswagen geben. Der Kleinwagen ID.Life 2025 in Serie gehen und bewusst junge und städtische Zielgruppen ansprechen. Gebaut wird er übrigens von Seat in Martorell – genauso wie der sportliche Urban Rebel, den Cupra auf der IAA vorstellen will.

Der XL1 war das sparsamste Serienauto der Welt

Dazu passt Zellmers Autowahl: Der XL1 wurde 2013 als „Ein-Liter-Auto“ angepriesen und soll tatsächlich nur einen Liter Diesel auf 100 Kilometer verbrauchen. Er war das sparsamste Serienauto der Welt. Der Motor ist ein Plug-In-Hybrid und kombiniert einen Zweizylinder-Dieselmotor mit 48 PS mit einem Elektromotor und einer Lithium-Ionen-Batterie, der 27 PS leistet. Zellmer auf LinkedIn: „Sieht so aus, als würde es gut in den Film ’Zurück in die Zukunft’ passen und ich kann Ihnen sagen, dass es auf meinem Weg von Wolfsburg nach München viel Aufmerksamkeit erreicht hat.“

Das Sparwunder war kein Erfolg: Nur 200 Exemplare wurden damals gebaut. Quelle: Volkswagen

Volkswagen überträgt einige seiner Events per Livestream im Internet – sie sind auch anschließend noch abrufbar.

Von Carsten Bischof