VW-Tochter Seat eröffnet Batterientwicklungszentrum

Martorell

Der Volkswagen-Konzern will Spanien zu einem europäischen Zentrum für E-Mobilität entwickeln. Ein erster Schritt ist jetzt getan: VW-Tochter Sear hat das Test Center Energy in Martorell eröffnet. Mehr als sieben Millionen Euro hat das spanische Unternehmen in das neue Batterieforschungs- und -entwicklungszentrum investiert. In dem TCE sollen Energiesysteme für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge von CUPRA, SEAT und SEAT MÓ sowie weiteren Marken des Volkswagen Konzerns entwickelt und deren Leistung getestet werden.

Das TCE ist Teil des globalen Forschungs- und Entwicklungs-Netzwerks des Volkswagen Konzerns und das erste Zentrum dieser Art in Europa außerhalb Deutschlands. Weitere solcher Zentren befinden sich bereits in China und in den Vereinigten Staaten. Im nächsten Schritt soll das TCE im Rahmen der Elektrifizierungsstrategie zu einem zentralen Element des Seat-Projekts werden, durch das man die Elektrifizierung der spanischen Automobilindustrie anführen will. Das Zentrum ist Teil des angekündigten fünf Milliarden Euro umfassenden Investitionsplans, mit dem Fahrzeuge und Einrichtungen von Seat elektrifiziert werden sollen.

Tests unter Extrem-Bedingungen

Dieses Ziel gehört zu dem Plan „Future: Fast Forward“, durch den Seat gemeinsam mit dem Volkswagen Konzern Spanien zu einem Zentrum für Elektromobilität machen möchte. Im Rahmen dieser Strategie plant die Seat, ab 2025 Elektrofahrzeuge in Martorell zu produzieren und eine entscheidende Rolle dabei zu spielen, Elektrofahrzeuge für die breite Masse der Gesellschaft erschwinglich zu machen.

Das Test Center Energy wurde innerhalb von nur 18 Monaten errichtet und hat eine Fläche von 1500 Quadratmetern. Es umfasst verschiedene Räume für die Überprüfung von Batteriemodulen mit der modernsten Zellchemie-Technologie. Mehr als 25 hochqualifizierte Experten und Expertinnen arbeiten im TCE, in dem jährlich bis zu 6000 vollständige Analysen durchgeführt werden können. Batterien werden im Durchschnitt über 17 500 Stunden lang getestet, um eine optimale Leistung unter unterschiedlichsten Bedingungen während ihrer gesamten Lebensdauer zu garantieren.

Zur Einrichtung gehören auch mehrere Klimakammern, in denen Batterien und Module bei extremen Temperaturen zwischen -25 °C und +55 °C getestet werden. So sollen die unterschiedlichen Bedingungen simuliert werden, denen ein Auto in seinem Leben ausgesetzt sein könnte.

Von der Redaktion