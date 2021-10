VW-Tochter Ducati baut künftig Elektro-Motorräder für die MotoE-Rennserie

Wolfsburg/Bologna

Jetzt geht es Schlag auf Schlag bei Ducati: Zuerst legt der italienische Motorradhersteller die besten Verkaufszahlen seiner Unternehmensgeschichte vor, nun steigt die VW-Tochter auch noch in den Elektro-Motorsport ein. Ducati gibt bekannt, ab 2023 als Alleinausrüster in die Elektro-Rennserie MotoE einzusteigen. Ducati baut die Elektromotorräder für alle teilnehmenden Rennteams. Die Vereinbarung mit Veranstalter Dorna gilt bis 2026.

Bis 2030 soll es Elektro-Ducatis zu kaufen geben

Vor einiger Zeit schon hatte Ducati-Chef Claudio Domenicali den Bau eines Serien-E-Bikes für die Zeitzwischen 2025 und 2030 angekündigt. Aktuell hat Ducati noch kein Elektro-Modell im Angebot. Mit dem Einstieg in die Elektroklasse der MotoGP-Weltmeisterschaft in zwei Jahren folge Ducati seiner eigenen Tradition, betont man in Bologna. Man wolle „den Rennsport als Labor für Technologien und Lösungen zu nutzen, die dann für alle Motorradfahrer zugänglich gemacht werden“. Ziel sei die Entwicklung von Know-How und Technologien in einer sich ständig weiterentwickelnden Welt, wie es im Bereich der E-Mobilität der Fall ist.

Ducati-Chef Claudio Domenicali. Quelle: Marco Zamponi

Gleichzeitig bietet die Zugehörigkeit von Ducati zum Volkswagen-Konzern, der die Elektromobilität zu einem wesentlichen Element seiner für 2030 angestrebten Strategie „New Auto“ gemacht hat, die besten Voraussetzungen für einen außergewöhnlichen Know-how-Austausch im Bereich der Elektroantriebe.

Ducati könnte von der Nähe zu Audi profitieren

Vor allem die Nähe zu Audi dürfte von Vorteil sein: Planen die Ingolstädter doch die Teilnahme an der kommenden Rallye Dakar mit einem Elektro-Fahrzeug. Das Ziel von Claudio Domenicali ist klar: „Ziel ist es, zu untersuchen, wie man, sobald die Technologie es erlaubt, ein Ducati-Elektrofahrzeug herstellen kann, das sportlich, leicht, aufregend und in der Lage ist, alle Enthusiasten zufriedenzustellen.“

Von Carsten Bischof