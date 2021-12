Wolfsburg/Ingolstadt

Volkswagen-Konzerntochter Audi hat seine Partnerverträge mit fünf Vereinen aus der ersten und zweiten Fußballbundesliga verlängert. Die vier Ringe sind Fahrzeugpartner und setzen größtenteils auf elektrifizierte Flotten.

Audi stellt Vereinen Autos zur Verfügung

Entsprechende Verträge hat Audi bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Innerhalb der ersten Bundesliga setzt Audi die Partnerschaft mit dem FC Augsburg, der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach fort. In Liga zwei bleibt Audi an der Seite der Traditionsvereine Hamburger SV und 1. FC Nürnberg.

Von Audi erhalten die Vereine zwischen 15 und 30 Fahrzeuge – dabei nimmt der Anteil der Elektromodelle stetig zu. Regionale Vertriebspartner spielen in Sachen Aktivierung und Fahrzeugservice eine wichtige Rolle in der Kooperation.

Zur Galerie Audi verlängert seine Sponsoringverträge mit Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, TSV 1899 Hoffenheim, dem Hamburger SV und dem 1.FC Nürnberg.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährigen Partnerschaften verlängern konnten und auch unsere Audi Partner vor Ort weiterhin aktiv in die Kooperation eingebunden sind“, sagt Philipp Noack, Leiter Audi-Vertrieb Deutschland. „Unser gemeinsames Ziel ist nun die weitere Elektrifizierung der Fahrzeugflotten bei den Vereinen – Seite an Seite mit unseren Audi Partnern ein weiterer Schritt in die Elektromobilität.“ Vor allem lokale Partnerschaften würden Synergien schaffen und Vorteile für beide Seiten bringen.

Audi ist auch Sponsor des FC Bayern München

Audi ist auch Sponsor des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München und des Zweitligisten FC Ingolstadt 04.

Von der Redaktion