Er erinnert sofort an den legendären Audi Sport quattro S1, mit dem die Ingolstädter einst den berühmten Pikes Peak hinaufstürmten: Audi präsentiert den S1 e-tron quattro Hoonitron, der als Einzelstück exklusiv für den US-Driftkünstler Ken Block entwickelt wurde. Das rein elektrische Unikat wird Hauptdarsteller eines neuen Videos, das Block zusammen mit seinem Team produziert und in den nächsten Monaten veröffentlicht.

US-Star Ken Block war schon Jugendlicher Audi-Fan

„Der S1 Hoonitron verbindet vieles von dem, was Audi schon in den 80ern ausgemacht hat“, sagt Ken Block, der sich schon als Jugendlicher von den Audi-Rallye-Fahrzeugen begeistern ließ. „Zum Beispiel eine spektakuläre Aerodynamik, die jetzt in eine absolut moderne Form übertragen wurde. Ich finde es cool, dass die Audi-Designer sich von ihrer eigenen Vergangenheit haben inspirieren lassen und die Technologien und den Look einzigartig in die heutige Zeit übertragen haben.“

Audi S1 e-tron quattro Hoonitron

Zwei Elektromotoren, Allradantrieb, Leistung im Überfluss, ein Chassis aus Kohlefaser und voller Sicherheitsstandard der obersten Motorsportbehörde FIA – das sind die reinen Zahlen des Fahrzeugs. Im November gab es ein erstes Kennenlernen. „Audi hat mir die Möglichkeit gegeben, das Auto einige Tage in Deutschland zu testen“, berichtet Ken Block. „Ich kenne viele Autos mit Verbrennermotor und Getriebe, aber hier musste ich vieles neu lernen. Es ist eine völlig neue Erfahrung, vom Stillstand direkt in einen Donut mit 150 km/h zu kommen – nur mit dem rechten Fuß. Wir haben konzentriert gearbeitet, damit das Auto und ich uns aneinander gewöhnen.“

Audi Sport hat das Filmfahrzeug für den US-Star entwickelt

Die gesamte Entwicklung und Technologie des S1 Hoonitron entstand bei Audi Sport am Standort Neckarsulm – hier wird auch der Audi RS e-tron GT gebaut. Für die Gestaltung zeichnet das Audi Design in Ingolstadt verantwortlich. Eine nicht alltägliche Aufgabe für Marc Lichte und sein Team. „Als wir zum ersten Mal von diesem Projekt gehört haben, war das ganze Team sofort begeistert: Wir hatten die Chance, ein Auto zu entwickeln, das eine Ikone unserer Marke mit der Zukunft verbindet“, sagt der Audi-Chefdesigner.

Ken Block macht schon Werbung für sein Audi-Video

Die Herausforderungen waren groß: „Es ging darum, eine moderne, rein elektrische Interpretation des S1 Pikes Peak zu erschaffen. Der Zeitplan war enorm eng: Während unser Designprozess normalerweise ein bis eineinhalb Jahre dauert, hatten wir hier von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Design nur vier Wochen Zeit. Wir waren mit Ken Block und seinem Team in ständigem Kontakt und haben uns intensiv ausgetauscht.“

Ken Blocks Videos werden zig-millionenfach geklickt

Wie gut dem US-Star das gelingt, können die Fans bald selbst erleben: Ken Block und sein Team werden mit dem S1 Hoonitron die nächste Folge der berühmten, zig-millionenfach geklickten Gymkhana-Motorsport-Videos produzieren. Arbeitstitel: Elektrikhana. „Die Zusammenarbeit mit Audi ist für mich eine ganz besondere Partnerschaft. Die Marke und ihre Leidenschaft für Motorsport hat mich in den Rallye-Sport gebracht“, sagt Ken Block. „Damit, dass Audi jetzt für mein Team und mich dieses Auto entwickelt hat und uns bei unserem nächsten Projekt begleitet, wird für mich ein Traum wahr. Der Hoonitron schreibt das nächste Kapitel unserer Geschichte und führt unsere Gymkhana-Story in die Zukunft.“

Eine Zukunftsstory, auf die sich auch jeder bei Audi freut: „Zu wissen, dass wir ein Auto für einen Film mit Ken Block entwickeln, den dann Millionen Menschen auf der ganzen Welt ansehen, hat unser Team noch zusätzlich motiviert“, sagt Marc Lichte. „Diese neuen Inspirationen sind auch enorm wichtig für unsere tägliche Arbeit. Die Entwicklung dieses Autos wird uns darin bestärken, noch offener und progressiver an künftige Projekte heranzugehen.“

