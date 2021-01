VW-Tarifrunde: Verhandlungsauftakt steht unter schwierigen Vorzeichen

Wolfsburg

Harte Verhandlungswochen kommen auf die IG Metall und Volkswagen zu. Am Mittwoch, 13. Januar, startet die Tarifrunde mit einer ersten Gesprächsrunde. Die Arbeitnehmervertreter haben sich in den letzten Wochen derweil bereits klar positioniert. Neben einer Lohnerhöhung fordern sie eine Garantie für die 1200 Ausbildungsplätze bei Volkswagen sowie eine Ausweitung der Möglichkeit zur Umwandlung der tariflichen Sonderzahlung in zusätzliche freie Tage für alle IG Metall-Mitglieder – bisher ist diese nur für Mitarbeiter mit besonderen Belastungen wie Schichtarbeit, kleinen Kindern und zu pflegenden Angehörigen gegeben.

Besonders in Sachen Entgelterhöhung dürften schwierige Verhandlungen zu erwarten sein. Die Corona-Krise hat auch Volkswagen hart getroffen. Zwar sieht es so aus, dass der Autobauer auch im Krisenjahr dank eines starken Endspurts noch Gewinn erwirtschaften wird, dieser fällt allerdings wesentlich geringer aus als im Vorjahr. Hinzu kommen die sowieso hohen Belastungen und Investitionen, die aufgrund de Transformation notwendig sind. Aufgrund der schwierige Situation in der Corona-Krise hatten sich die Tarifparteien im März 2020 bereits aus ein Moratorium bis Jahresende geeinigt. Seitdem hat sich die Situation allerdings nicht unbedingt verbessert.

VW äußert sich noch vage, verweist aber auf Corona

„Traditionell erfolgt der Verhandlungsauftakt mit der Forderungsbegründung der IG Metall und Vorstellung der wirtschaftlichen Rahmenbedingung des Unternehmens sowie einem ersten Austausch der Position“, sagte Dr. Arne Meiswinkel, Generalbevollmächtigter und Verhandlungsführer der Volkswagen AG, der WAZ. Das Unternehmen will sich dabei, was die Verhandlungsposition angeht, noch nicht in die Karten schauen lassen. Andeutungen dafür, dass die Verhandlungen knackig werden, gibt es aber genug.

So verweist Meiswinkel schon vor Verhandlungsbeginn auf die problematische wirtschaftliche Lage des Unternehmens hin: „Fest steht, dass dieses Jahr weiterhin von Unsicherheit geprägt und von den Auswirkungen der Corona-Pandemie überschattet sein wird. Das wird ein zentrales Thema der Tarifgespräche sein.“ Und auch Konzern-Chef Herbert Diess hat gerade erst klargemacht, dass weitere Kosteneinsparungen nötig sind, um die gravierenden Wettbewerbsnachteile an den Kapitalmärkten gegenüber den neuen Konkurrenten wie Tesla ausgleichen zu können.

Arbeitnehmer zeigen sich kämpferisch

IG Metall und Betriebsrat sehen dies naturgemäß anders. Volkswagen befinde sich zwar in einem anstrengenden Wandel, die Belegschaft habe mit ihrem Engagement besonders in Corona-Zeiten dafür gesorgt, dass das Unternehmen deutlich besser dastehe als die Konkurrenz. „Darum ist es nur angemessen, wenn die Beschäftigten nun eine anständige Entgelterhöhung erwarten. Vier Prozent mehr Entgelt ist eine Forderung mit Augenmaß, die in die Zeit passt“, gab sich Betriebsratschef Bernd Osterloh bereits Ende des Jahres kämpferisch.

Wolfsburgs neuer Erster Bevollmächtigter der IG Metall, Flavio Benites, hält die Forderung der Gewerkschaft auch in Corona-Zeiten ebenfalls für gerechtfertigt. „Die Lohnerhöhung ist absolut angemessen. Die Leistung der Belegschaft ist einfach zu honorieren. Die letzte Steigerung gab es 2016. Seitdem hatten wir eine Inflation von fast drei Prozent. Aber davon redet leider niemand, sondern nur über Corona“, sagte Benites im WAZ-Interview. Null-Runden bezeichnete er generell als „Gift für die Konjunktur“.

Die Fronten scheinen also durchaus verhärtet. Volkswagens Bereitschaft, Geschenke zu verteilen, dürfte sich in Grenzen halten. Aber auch die IG Metall hat klar gemacht, nicht von ihren Forderungen abrücken zu wollen. Lange und schwierige Verhandlungen stehen bevor. Wie sich der Arbeitskampf in Corona-Zeiten darstellen und organisieren lässt, wird dabei ebenfalls spannend zu beobachten sein.

Von Steffen Schmidt