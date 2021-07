VW Sammlung in Osnabrück: Diese Schau ist ein Paradies für echte Autofans

Osnabrück/Wolfsburg

Warum hat Volkswagen den hier denn nie gebaut? Wer die Karmann-Autosammlung im Osnabrücker VW-Werk – offiziell „Autosammlung Volkswagen Osnabrück“ – besucht, stellt sich diese Frage sehr oft. Die Sammlung vereint 147 Fahrzeuge, die vom damaligen Auto- und Karosseriebauer und langjährigen Volkswagen-Kooperationspartner Karmann gefertigt wurden. Einige gingen in Serie, sehr viele leider nicht. Marcel Leifer, Mitarbeiter der Automobilsammlung, lud die WAZ jetzt zu einem Rundgang ein. Schwerpunkt waren die Fahrzeuge aus der Volkswagen-Historie, obwohl es viele weitere Marken dort zu sehen gibt.

Die Karmann-Geschichte begannt mit Kutschen

Nach wenigen Metern stoppt er schon und zeigt auf eine Kutsche: „Als Wilhelm Karmann die Wagenfabrik Klages 1901 übernimmt, bestimmen noch Pferdekutschen das Straßenbild“, sagt er. Diese Kutsche „Karmann-Jagdwagen“ stammt jedoch von 1909 und ist aus edlen Hölzern gefertigt.

Ein eleganter Blickfang: Leider wurde das Audi 100 LS Cabrio nie gebaut. Quelle: Roland Hermstein

Edel ist auch der erste Blickfang für Autofans: ein Audi 100 LS Cabriolet von 1969. Mit seinem wunderschönen Coupe sorgte Audi damals mächtig für Furore, Karmann baut ein viersitziges, ebenso schönes Cabrio – „leider blieb es beim Prototypen“, seufzt Marcel Leifer. Dass Karmann schöne Cabrios bauen kann, hat das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt schon längst mit Käfer Cabrio und Karmann Ghia (Typ 14) Cabrio bewiesen. Natürlich sind auch diese Bestseller in der Autosammlung zu sehen.

Das große Karmann Ghia Cabrio wurde leider nie gebaut

Auch die zweite „große“ Generation des Karmann Ghia (Typ 34) sollte als Coupe und Cabrio auf den Markt kommen – und die Osnabrücker stellten ein viersitziges, elegantes Cabrio mit einem tief versenkbaren Verdeck auf die Räder. „Hiervon wurden 16 Fahrzeuge produziert“, berichtet Marcel Leifer. „Aber die zunächst geplante Serienproduktion wurde in letzter Minute gestoppt.“

Mit einer Cabrio-Version hätte auch der erste Jetta sein Mauerblümchen-Image ablegen können. Karmann hat das Cabrio 1980 gebaut, mit seitlichen Rallyestreifen, Überrollbügel und einem erstaunlich großen Kofferraum. Allerdings von Wolfsburg abgelehnt. Im selben Jahr lief übrigens das letzte Käfer Cabrio in Osnabrück vom Band – „nach einer Produktionszeit von 30 Jahren“, erklärt Leifer. Am 10. Januar 1980 hätten sich viele Karmann-Mitarbeiter versammelt, um gemeinsam Abschied zu nehmen, nach 331 847 hier produzierten Käfer Cabriolets.

Viele Prototypen sind beeindruckend schön

Viele weitere der hier ausgestellten Fahrzeugen sind beeindruckend, obwohl viele nie in Serie gingen: Etwa der VW 1500 Typ 3 Cabrio mit Glasscheibe (!) im Verdeck und viel Chrom auf dem hübschen Body. Oder der VW 411 Cabrio mit elektrohydraulischem Verdeck – von 1968! Oder das Beach-Spaßmobil VW Jolly mit Korbstühlen und Faltdach auf Käferbasis (1960). Türen gibt es nicht, nur eine Kette pro Seite. 1970 folgt der Karmann Gipsy, ein Spaßmobil aus Kunststoff.

Schrullig: Das „Pik As“-Coupe im Vordergrund ist kein echter Hingucker – das Jetta Cabrio im Hintergrund dagegen schon. Quelle: Roland Hermstein

Andere Prototypen sind eher schrullig geraten: Wie die Stilstudie Pik As, ein Coupe auf Audi 80-Basis, das vorne Scirocco- und hinten Porsche-Elemente aufgreift, keilförmig designt ist und ein futuristisches Armaturenbrett beherbergt. Wirklich überzeugend sind auch die Designstudien für den VW Scirocco II nicht – zum Glück vertraute Volkswagen damals seinen eigenen Designern.

Ein echter Hingucker wäre 1988 das VW Corrado geworden – rassig, schön und schnell. Leider abgelehnt. Immerhin: Das Audi 80-Cabrio (und seine Nachfolger) werden von Karmann in Osnabrück gefertigt. Auch wenn es nie so elegant wurde wie das Audi 100 LS Cabrio gleich am Beginn der Autosammlung...

Wer die Autosammlung in Osnabrück besuchen möchte, kann sich per Mail an besucherdienst@volkswagen-os.de wenden.

Von Carsten Bischof