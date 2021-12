VW Sachsen baut Ladeinfrastruktur an Standorten aus

Für den Hochlauf der Elektromobilität ist eine passende Ladeinfrastruktur eine der wichtigsten Voraussetzungen. VW packt deswegen selber an und baut mehr Säulen an den Standorten.

