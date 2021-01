VW-Personalvorstand Gunnar Kilian: „Können den Wandel sozialverträglich gestalten“

Wolfsburg

Ist die Transformation der Autoindustrie ein Jobkiller oder ein Motor für neue Arbeitsplätze? Um diese Frage dreht sich eine vom unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat Volkswagens in Auftrag gegebene Studie des Frauenhofer Instituts. Die Ergebnisse der Studie geben einen Anhaltspunkt, wie sich die Beschäftigung in der Automobilindustrie in den kommenden Jahren verändert wird. Die gute Nachricht: Der Jobabbau bei Volkswagen wird wohl längst nicht so hoch ausfallen, wie ursprünglich einmal befürchtet. Auch VW-Personalvorstand Gunnar Kilian hat zu der Studie und der künftigen Beschäftigung bei Volkswagen Stellung bezogen und diese in einem ausführlichen Beitrag auf LinkedIN kommentiert.

Ältere Branchen-Prognosen gehen davon aus, dass wegen der Umstellung auf Elektromobilität bis 2030 bis zu 410 000 Automobil-Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen. Dieses Horrorszenario wird von der neuen Studie, die erstmals auf Daten aus der Praxis zurückgreifen konnte, relativiert. In der Fahrzeugfertigung sei durch den Umstieg auf E-Autos bis 2029 ein Beschäftigungsrückgang von nur 12 Prozent zu erwarten.

Kilian : Kein Jobkahlschlag, sondern Ab-, Um-, und Aufbau

Das decke sich mit Kilians Eindrücken: „Wir erleben das Heraufziehen der Elektromobilität momentan mehr als Zunahme von Komplexität. Mit der Elektromobilität kommt bei uns etwas ganz Neues hinzu, ohne dass das Alte über Nacht verschwinden wird – denn Fahrzeuge mit Verbrennungsantrieb wird Volkswagen mindestens bis zum Jahr 2030 bauen“, erläutert der Personalvorstand die Situation.

In der Komponentenfertigung herrsche allerdings ein weitaus höherer Transformationsdruck, da der Personalbedarf für die Fertigung eines Diesel- oder Benziner-Antriebsstrangs um etwa 70 Prozent höher ausfällt als beim Elektromotor. Dies versuche VW durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder wie der Batteriezelle oder der Ladeinfrastruktur auszugleichen, so Kilian. „Ein Abbau von Beschäftigung ist auch bei Volkswagen in den kommenden zehn Jahren unvermeidlich, doch fällt er zum einen geringer aus als erwartet und zum anderen auch differenzierter: Anstelle des oftmals befürchteten linearen Jobkahlschlags wird Beschäftigung parallel um-, ab- und aufgebaut. Und dies in einem Tempo, das es uns erlaubt, den Wandel sozialverträglich zu gestalten“, zeigt sich Kilian angesichts der Studienergebnisse optimistisch.

Fähigkeiten der Mitarbeiter sind entscheidend für Erfolg in der Zukunft

In Sachen Digitalisierung sieht Kilian die Qualifikation der Belegschaft als Schlüssel für die Zukunft: „Innovative (Aus)bildungs-Konzepte, um die entscheidenden Kompetenzen für die Zukunft zu fördern, müssen daher noch schneller im Unternehmen ausgerollt werden, damit wir weiterhin Vorreiter der Mobilität von morgen bleiben.“ Mit Konzepten wie der Fakultät 73 oder Software-Schule 42 Wolfsburg sei VW hier auf einem guten Weg.

Da aber nicht abzusehen sei, wie schnell und tiefgreifend sich der digitale Wandel vollziehen werde, erfordere dies „von den Unternehmen eine noch nie zuvor dagewesene Schnelligkeit bei der Anpassung ihrer Strategie und ein permanentes Um- und Andersdenken“, so Kilian. Unabhängige Studien wie die des Frauenhofer Instituts könnten dennoch bei der nachhaltigen Gestaltung der Transformation helfen. Das sei umso wichtiger, „da Unternehmen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und ihre Strategie gerade in so sensiblen Bereichen wie der Beschäftigung immer wieder auf den Prüfstand stellen müssen“, ist der Personalvorstand überzeugt.

Seine wichtigste Erkenntnis aus der Studie sei, wie wichtig der Faktor Mensch für den voranschreitenden Wandel ist: „Je digitaler, automatisierter und technokratischer unsere Lebens- und Arbeitswelt wird, desto stärker müssen sich Unternehmen auf die Menschen fokussieren. Denn die Fähigkeiten der Mitarbeiter werden gerade in einer technologisch immer perfekteren Welt die bestimmenden Faktoren sein, die über unseren wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft entscheiden“, schließt Kilian.

Von Steffen Schmidt