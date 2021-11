VW-Mitarbeiter spenden fast 15 000 Euro für Hochwasseropfer

Wolfsburg

Was für eine Summe: 14 995 Euro hat die Volkswagen AG am Mittwoch an das DRK in Wolfsburg überreicht. Thorsten Rückert, Vorstand des DRK-Kreisverbands Wolfsburg, nahm den Spendenscheck stellvertretend für das DRK-Generalsekretariat in Berlin von VW-Vertretern entgegen. Das Geld soll den Betroffenen der Flutkatastrophe in Ahrtal zugute kommen.

Schon nach wenigen Minuten gingen die ersten Spenden ein

Vertrauensleute von Volkswagen hatten die Aktion kurz nach der Flutkatastrophe im Juli ins Leben gerufen. Angefangen hatte alles in einer Whatsapp-Gruppe der Vertrauensleute: „Als die ersten Bilder in den Nachrichten kamen, wollten einige von uns sofort spenden“, erzählt Vertrauensmann Dominik Meier. Kurz darauf eröffneten sie ein Spendenkonto bei PayPal. Es folgten Aufrufe per Mail und in einer Mitarbeiterzeitung des Betriebsrates, an das Konto zu spenden. „Schon wenige Minuten nach dem Mailaufruf gingen die Spenden im Minutentakt ein“, berichtet Stefan Stolzenburg von der Vertrauenskörperleitung. Diese kamen von Mitarbeitern aus den Bereichen IT, Qualitätssicherung und Vertrieb. Bis Ende September lief die Sammlung.

DRK-Kreisvorstand Thorsten Rückert bedankte sich herzlich bei den Spendern. Wofür das Geld genau eingesetzt werden soll, darüber konnte er noch keine Aussage machen. „Bedarf gibt es aber noch immer mehr als genug, zum Beispiel an Feldheizungen, Bautrocknern oder mobilen Kläranlagen“, so Rückert. Von den insgesamt elf eingesetzten mobilen Kläranlagen seinen zurzeit zehn defekt.

Das Rote Kreuz in Deutschland Über 430 500 ehrenamtliche und 183 500 hauptamtliche Mitarbeiter gehören zum Deutschen Roten Kreuz. Hinzu kommen über drei Millionen Fördermitglieder. Rund 141.000 Kinder und Jugendliche engagieren sich im Jugendrotkreuz. Das DRK leistet gesundheitlichen Bevölkerungsschutz, Sanitätsdienst und unterstützt Hilfsbedürftige im Alltag. Viele DRK-Helfer sind in diesem Jahr auch bei der Flutkatastrophe in Ahrweiler im Einsatz. Mit seinem Suchdienst hilft das DRK außerdem Menschen, die durch bewaffnete Konflikte, Katastrophen, Flucht, Vertreibung oder Migration von ihren Angehörigen getrennt wurden, diese wiederzufinden.

Ehemaliger VW-Mitarbeiterhalf vor Ort

Aus Wolfsburg waren im August insgesamt elf DRK-Angehörige im Einsatz, unter ihnen auch Klaus Meier. Der VW-Mitarbeiter im Vorruhestand war in einem Versorgungscamp in der Gemeinde Mayschoß im Landkreis Ahrweiler eingesetzt. Auf der Größe eines Fußballfeldes bereiten die Helfer für 10 000 Menschen Mahlzeiten zu. Das DRK stemmt auch die Technik dahinter: „Wir hatten mobile Generatoren auf unseren Lastwagen und haben die komplette Stromversorgung selbst verlegt“, so Meier. Auch um die Frisch- und Abwasserversorgung kümmerten sie sich. Was ihm besonders in Erinnerung blieb: „Das Schlimmste ist, die Fassungslosigkeit der Opfer vor Ort zu sehen.“

Von Niklas Jan Engelking