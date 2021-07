VW-Hauptversammlung: Herbert Diess sieht „glänzende Zukunft“ für Autos

Wolfsburg/Berlin

„Die individuelle Mobilität steht vor einer glänzenden Zukunft!“ Mit diesem optimistischen Statement schloss der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess am Donnerstagvormittag sein Statement bei der Online-Hauptversammlung der Volkswagen AG. Seine Prognose: Das Auto werde auch in Zukunft 85 Prozent aller Wege im Verkehr zurücklegen – aber es werde nicht mehr das Auto von heute sein.

Transformation ist vergleichbar mit dem Wechsel von der Pferdekutsche zum Automobil

Diess verdeutlichte seine Sicht der Dinge mit zwei plastischen Beispielen: Die Transformation, vor der die Automobilbranche aktuell stehe, sei vergleichbar mit dem „Wechsel von der Pferdekutsche zum Automobil“ oder „vom Festnetztelefon zum Smartphone“. Den Volkswagen-Konzern sieht er für „diesen Paradigmenwechsel“ gut gerüstet: Die Zukunft liege in der Elektromobilität – und die künftige Elektro-Einheitsplattform SSP für alle Konzernmarken werde in Wolfsburg entwickelt. Die Voraussetzung und Keimzelle dafür lasse sich Volkswagen 800 Millionen Euro kosten: einen Neubau für die Technische Entwicklung (TE).

Die Zukunft von Volkswagen: Der elektrische ID.4 soll als „Weltauto“ auf allen Weltmärkten angeboten werden. Quelle: Ole Spata/dpa

Die SSP-Plattform soll 2026 die bisherige MEB-Plattform ablösen. Bis 2030, so Diess, sollen bereits rund 40 Millionen Fahrzeuge auf der neuen Plattform gebaut worden sein. Damit nicht genug: „Wir wollen unseren Kunden täglich neue Dienste anbieten.Wir müssen die Autos der Zukunft jederzeit updaten können.“ Dafür sei die Konzern-IT-Einheit „Cariad“ zuständig. „Wir haben kürzlich 1000 neue Software-Fachleute eingestellt“, so Diess. Doch auch diese Autos brauchen Strom zum Fahren: Gemeinsam mit Partnern werde man das Schnellladenetz unter anderem in Deutschland, Spanien, Italien und in den USA weiter ausbauen.

Das große Ziel ist das autonom fahrende Auto

Außerdem plant Volkswagen – ebenfalls mit Partnern – den Bau von insgesamt sechs Batteriezellen-Fabriken bis 2030. Im Mittelpunkt dabei stehe die Einheitszelle, die von allen Konzernmarken – und anderen Herstellern – genutzt werden könne. Immer wichtiger würden zudem Mobilitätsdienstleistungen wie Buchungsplattformen und der Betrieb von Elektro-Flotten wie die Sammelbusse von „Moia“. Letztendlich sei die Entwicklung autonom fahrende Fahrzeuge – gemeinsam mit Partner Ford – das große Ziel. Die Vision von Herbert Diess: „Künftig können Enkel mit dem Auto zu ihren Großeltern fahren, ohne dass sie von ihren Eltern gefahren werden müssen.“

Und die Eltern? Sie könnten auf dem Weg zur Arbeit oder in den Urlaub verschiedene Dinge erledigen. Bequem und sicher, denn: Autonome Fahrzeuge seien sicherer unterwegs als von Menschen gefahrene Autos. Herbert Diess betonte: „Wir haben einen klaren Plan, wie wir auch in der neuen Mobilitätswelt eine führende Rolle spielen.“

Von Carsten Bischof