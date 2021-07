VW-Chef Herbert Diess hält Tempolimit auf Autobahnen für unnötig

Wolfsburg

Die Frage nach einem Tempolimit auf den deutschen Autobahnen erhitzt seit Jahren die Gemüter. Vor allem die Autoindustrie wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Abschaffung des Privilegs, theoretisch so schnell fahren zu dürfen, wie es das Auto zulässt. Bislang gestalteten Volkswagen, Daimler, BMW und Co. diesen Grabenkampf erfolgreich. Mit dem allgemeinen Klimaschutz-Ruck in der Gesellschaft und einer immer wahrscheinlicheren Regierungsbeteiligung der Grünen, die das Tempolimit fest in ihrem Wahlprogramm verankert haben, wird ein Tempolimit aber immer wahrscheinlicher.

VW-Chef Herbert Diess rechnet – wie auch die anderen deutschen Hersteller – mittlerweile mit der Einführung eines Tempolimits nach der nächsten Bundestagswahl. Der Konzernchef spricht sich zwar weiter klar gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus, Angstschweiß treibt ihm dieses Szenario aber nicht mehr auf die Stirn. „Wir verkaufen unsere Autos auf der ganzen Welt, auch in den Ländern mit Tempolimit. Insofern bedarf es keiner besonderen Vorbereitung“, sagte Diess jetzt im Interview mit dem Handelsblatt.

Diess rechnet mit sichereren Straßen durch autonomes Fahren

„Worauf wir uns natürlich vorbereiten, sind die E-Mobilitätswende und das autonome Fahren“, so Diess weiter. „In der elektrischen Welt wird man langsamer fahren, weil die Fahrzeuge bei höheren Geschwindigkeiten schneller an Reichweite verlieren. Bei 160 km/h ist der Reichweitenverlust schon beachtlich, Tempo 200 fährt man nur für kurze Zeit. Auch deshalb frage ich mich, ob wir überhaupt ein Tempolimit brauchen.“

Zumal Diess die in der Debatte immer wieder vorgebrachten Argumente pro Tempolimit – Sicherheit und Klimaschutz – für nur bedingt stichhaltig hält. Das Autofahren würde durch moderne Fahrassistenzsystem und schließlich das autonome Fahren in der Zukunft ohnehin deutlich sicherer werden. Diess: „Es geht um intelligente Verkehrsleitsysteme und autonomes Fahren, das weiterhin höhere Geschwindigkeiten zulassen wird und für große Fortschritte in Sachen Sicherheit sorgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in zehn oder 15 Jahren noch in nennenswertem Umfang größere Autobahnunfälle haben werden.“

Freie Autobahnen sind Wettbewerbsvorteil

Ausgerechnet das Klimaschutz-Argument hält Diess, der sich stets als Vorreiter der E-Mobilität und Verfechter strengerer CO2-Vorgaben präsentiert, für nur bedingt schlüssig. Er habe den Eindruck, der Klimaschutz werde in er Debatte um das Tempolimit nur vorgeschoben. „Wenn es der Politik um den Klimaschutz ginge, würde sie andere Bereiche viel stärker in den Fokus nehmen. Zum Beispiel die Braunkohleverstromung, die Stahl- und Zementindustrie, die Schifffahrt oder den Lkw-Verkehr. Der Beitrag der Elektrifizierung im Pkw-Verkehr ist relativ gering“, sagte der VW-Chef.

Die Einführung eines Tempolimits sei zwar mittlerweile wohl zu verschmerzen, dennoch sieht Diess damit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil der deutschen Hersteller in Gefahr. Gerade für Premium-Hersteller würden durch das fehlende Tempolimit optimale Bedingungen herrschen. „Die freien Autobahnen haben viel Ingenieurskunst hervorgebracht, die die deutschen Autohersteller im weltweiten Vergleich sehr wettbewerbsfähig macht“, sagte Diess. Nicht umsonst sei das Premiumgeschäft beinahe komplett in deutscher Hand. „Das ist ein Wettbewerbsvorteil, den wir nicht leichtfertig aufgeben sollten.“

Von Steffen Schmidt