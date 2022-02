VW-Chef Herbert Diess: So schafft Volkswagen viele zukunftssichere Jobs

Wolfsburg

Volkswagen und die Stadt Wolfsburg wollen künftig noch enger als bisher zusammenarbeiten. Das geht aus einem Doppelinterview mit VW-Chef Herbert Diess und Oberbürgermeister Dennis Weilmann hervor, das sie dem WMG-Wirtschaftsmagazin „Wolfsburg+“ gegeben haben. Die zentralen Aussagen sind: Das „Trinity“-Werk wird Volkswagen und Wolfsburg enorm verändern, außerdem will die Stadt dafür sorgen, dass sich heutige und künftige VW-Beschäftigte in der VW-Stadt ansiedeln, weil sie sich hier wohl fühlen.

„Trinity“-Standort Warmenau wird immer wahrscheinlicher

Zwischen den Zeilen gelesen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das „Trinity“-Werk auf Wolfsburger Stadtgebiet – genauer: in Warmenau – gebaut wird. „Die Gespräche zwischen Stadt, Politik und uns verlaufen zielführend“, lässt sich Diess zitieren. Dennis Weilmann sagt: „Im Schulterschluss mit Volkswagen, dem Betriebsrat und der Politik wird für das Projekt Trinity eine gute Lösung gefunden.“ Aber: Insidern zufolge gibt es noch keine Standortentscheidung für das „Trinity“-Werk. Fest steht bisher nur: Es soll in der Nähe des Stammwerks gebaut werden.

Zukunftsprojekt „Trinity“: Die nächste Generation von Elektroautos soll zum Teil autonom fahren können. Quelle: Screenshot von LinkedIn

Laut Herbert Diess spielt „Trinity“ – das E-Auto der nächsten Generation – ab 2026 für die Zukunft von Volkswagen und Wolfsburg eine zentrale Rolle: „Wolfsburg wird nicht wiederzuerkennen sein. Die Mobilität wird sicherer, komfortabler und ab 2026 durch Trinity auch automatisierter. Die Transformation unseres Stammwerks ist auch eine riesige Chance für die Stadt zum Wandel, zu mehr Attraktivität. Daran haben auch wir als größter Arbeitgeber ein großes Interesse. Die Smart City Strategie macht die Straßen fit für eine Zukunft, in der Autos und Infrastruktur miteinander kommunizieren. Dafür muss sich Wolfsburg schneller digitalisieren.“

Diess fordert Tempo bei Genehmigungen

Das Projekt „Trinity“ werde neue Standards setzen. Zudem baue VW mit dem Campus Sandkamp „das modernste Entwicklungszentrum“. Man rüste das Stammwerk nach und nach auf E-Mobilität um und verschlanke die Verwaltung: „Wir haben also bald zwei E-Werke, ein Verbrenner-Werk und ein Entwicklungszentrum in Wolfsburg“, sagt Herbert Diess. Dafür brauche man als Konzern aber eine schnelle Digitalisierung, weniger Bürokratie – und Tempo bei den notwendigen Genehmigungen.

Damit nicht genug: „Und wir brauchen eine aufgewertete Innenstadt mit neuen einladenden Geschäften und Restaurants. Und attraktive Wohnmöglichkeiten für Techies und angehende Führungskräfte.“ Für Herbert Diess ist schon heute klar: „Die Welt wird nach Wolfsburg schauen.“ Denn: „Unser Ziel sind Zehn-Mann-Stunden pro Auto, also dreimal so produktiv wie in Zwickau heute – damit wären wir auf einem Niveau, auf das wir stolz sein können.“ Und mit dem Volkswagen auch künftig „vorne mitspielen“ werde. In Wolfsburg habe VW dann den ID.3, mit Trinity das erste Level-4-fähige Volumenmodell des Konzerns und die Top-Verbrenner – damit sei Wolfsburg wettbewerbsfähig.

Weilmann verspricht ein attraktiveres Wolfsburg

OB Weilmann betont, dass sich auch Stadt und Politik für ein attraktiveres Wolfsburg stark machen würden: Man plane am Nordkopf „ein urbanes Quartier der Zukunft“ – hier würden „Arbeits- und Lebenswelten mit zukunftsweisenden Mobilitäts- und Digitalisierungslösungen, so wie es sich Arbeitskräfte von morgen wünschen“ verschmelzen. Weitere Schritte seien die Aufwertung der Innenstadt mit der BraWo City und BraWo Arkaden. Weilmann wörtlich: „Ich wünsche mir eine Porschestraße, die zum Verweilen einlädt. Ich möchte dort Spielplätze, Grünflächen, Kultur, vielfältige Angebote für Jung und Alt sowie mehr attraktive Geschäfte und Gastronomieangebote.“

Hinzu komme, dass man bei der Wohnbauoffensive „nachjustieren“ müsse: „Wir müssen neue Wohnungsangebote schaffen, die in Bezug auf Größe und Qualität marktgerecht sind und den Anforderungen der Menschen entsprechen. Und es muss uns gelingen, wieder mehr Baugebiete auszuweisen, in denen ein Grundstück für Familien mit durchschnittlichem Einkommen bezahlbar ist – auch der Bedarf für größere Grundstücke ist da. Ziel sollte es sein, dass niemand Wolfsburg verlassen muss oder nicht nach Wolfsburg kommt, weil er oder sie keinen passenden Wohnraum findet.“

Geht es VW gut, geht es auch Wolfsburg gut

Denn, so Weilmann: „Nur wenn Wolfsburg sich als attraktiver Lebens- und Arbeitsmittelpunkt präsentiert, gelingt es dem Arbeitgeber Volkswagen, Experten vor Ort zu halten und neue Talente hinzuzugewinnen.“ Für die Transformation und die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswagen sei es wichtig, das geeignete Personal zu haben. „Es gilt immer noch der alte Grundsatz“, so Weilmann: „Wenn es VW gut geht, ist das auch gut für Wolfsburg und die Menschen hier.“

Von Carsten Bischof